「想成為爸爸的驕傲」男歌手含淚訴父愛 想趕快成功帶爸爸出國

2018年10月22日 15:09 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

新人歌手梅中原，今年發行了出道單曲〈Hurricane〉，曾在韓國受訓當練習生的他，複製韓國唱跳模式，在台出輯後就擁有不少粉絲，日前他接受「中時電子報」專訪，透露自己的下一張作品已經在籌備中，更落淚希望自己能趕快成功，成為爸爸的驕傲。

梅中原表示自己剛出道，珍惜每次上台的機會，最感謝的人就是他的爸爸，自己家住在基隆，爸爸常特地開車到台北，只為了看他或和他吃一頓晚餐。有好幾次看著爸爸的背影，都讓他眼眶泛淚，也因為爸爸非常支持他的工作，他立志更努力，可以早日帶爸爸出國旅遊。

梅中原（阿梅）今年發行出道單曲，預計於明年趁勝追擊。（圖／經紀人提供）

過去曾在韓國當練習生的他，親眼看到韓國公司的訓練方法與韓國練習生的努力，他回想自己每次練到半夜要回宿舍時，都還看到另一間教室的韓國練習生還在練習，對方總是叫他們先回去，他們再練一下在走，也給他無形的壓力，覺得自己還要在練久一點。

梅中原。（圖／經紀人提供）

未來他除了要籌備新作品外，也希望可以多元發展，不只是當唱跳歌手，希望也能跨足當演員，不過目前他依舊每天努力練習，他也感謝自己的經紀人不放棄，常看著他練習一看就是幾個小時過去，盯著他檢視每個動作並指導，他表示下一張作品是快歌，希望在農曆年前能帶給大家。

(中時電子報)