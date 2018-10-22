屏東》普悠瑪事故後 多數候選人暫停造勢

2018年10月22日 15:16 中時 林和生

民進黨屏東市長候選人李清聖（左）宣布暫停競選活動，並跑到捐血站捐出熱血。（林和生翻攝）

宜蘭蘇澳發生台鐵普悠瑪列車翻覆意外，造成重大死傷，爭取連任的屏東縣長潘孟安及國民黨屏東縣長候選人蘇清泉皆不約而同宣布暫停公開競選活動；藍綠屏東市長候選人也挽袖捐熱血，盼一同為傷者祈福、為亡者致哀。

蘇清泉並以重症醫師身分在臉書發布，呼籲大家踴躍捐血救助傷者，安泰醫療團隊與醫師公會及搶救相關單位已隨時保持聯繫，強調急救團隊隨時都可投入救災。

民進黨屏東市長候選人李清聖也暫停公開競選活動，22日上午帶領競選團隊到屏東捐血站捐血；李指出，號次抽籤結束後，原訂在立委鍾佳濱陪同下準備到市場掃街，還有平時的站路口等拜票行程，全都臨時取消。國民黨屏東市長候選人林恊松也於稍晚到捐血站挽起袖子、響應捐血行動。

不少民眾也在看到媒體報導後主動響應捐血，讓屏東捐血站湧進比平常多出一倍的人潮，捐血站志工表示，平日一個上午的平均人數約30人，周一早上號碼牌已經發到80幾號，李清聖感動的說，這就是台灣最美的風景。

高雄捐血中心表示，目前南部地區儲備量尚有9.7天，足夠因應需求，呼籲民眾定時定量捐血，不一定要集中於一時，由於血液有保存期限，也請大家可以隔幾天再來。

(中時 )