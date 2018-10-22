新娘LINE群組譙新郎 他退婚討聘虧更大

2018年10月22日 15:22 中時 劉宥廷

1對情侶訂婚後因結婚日期喬不定，男方又不爽女方在娘家親友LINE群組中罵他「X他X的、白癡」等語，怒告女方要求解除婚約及返還聘金、黃金套鍊等贈與物，女方則反控是男方片面悔婚；高雄少家法院審理後認定是男方片面解除婚約，駁回請求，還判准他要返還黃金項鍊等贈與物，並賠女方10萬元，仍可上訴。

謝男提告主張，他與陳女2016年5月訂婚，當場給42萬元聘金以及黃金花式套鍊、黃金手鐲、黃水晶戒，原訂同年農曆10月完婚，他請陳女挑選結婚場地、禮服卻都遭拒，已是故意違反結婚期約；他還得知陳女在LINE的私人群組罵「X他X、X、白癡、IEQ是0」，讓這件婚事因重大事由無法履行，同年6月間約她父母談判、解除婚約。

陳女反駁解釋，是因謝男以濟公乩身起乩時表示一定要在10月完婚為他父親沖喜，強硬要求遵照指示，但她前一段婚姻以離婚收場，對此次審慎看待，也認為兩人認識時間不長，彼此觀念、生活方式等有待磨合；另謝男不在群組內且認為對話不至外流，才以開玩笑方式吐苦水抒發心情。

陳女認定是謝男片面解除婚約，應依法返還她在訂婚時交付的價值4萬餘元的黃金領夾等物品；另她家人因謝男悔婚顏面無光、備受打擊，自己也因此受巨大心理壓力與創傷，她也反告謝男，要他賠償60萬元精神慰撫金。

法官勘驗雙方談判的錄音，謝男雖稱「我們婚事就到這裡就好」，但陳女父母當場沒答應，陳父出庭也證稱，當天請謝給女兒機會；隔10天再度談判，此次陳女有到場，陳父說，謝仍堅持退婚，但結論是陳家未同意、雙方不歡而散；法官認定皆是謝片面解除婚約。

法官也認為，陳女在群組中大吐苦水，口出不好言詞等均是抒發情緒的用詞，並非謾罵謝男或有意使他難堪，且群組成員僅有陳女至親好友，並不因此侵害到謝男名譽，謝應不得據以主張解除婚約。

(中時 )