普悠瑪為什麼會出軌翻車？台鐵司機女兒曝3點真相

2018年10月22日 15:17 中時電子報 戴安瑋

台鐵普悠瑪昨出軌，造成18人死亡、190人受傷，是台鐵近40年來發生最嚴重事故的一次，一女大學生在《ZUVIO》校園App上po文表示，今天看到普悠瑪出軌的時候，真的覺得很害怕，「因為我的爸爸就在台鐵開火車」。

她說，老實說看到新聞的時候，我們自己也不知道那台是不是爸爸開的車。也只能焦急地打電話確認，並說，許多人看到新聞一開始猜測是不是司機員開車過快，一堆乘客說普悠瑪開很快，看了真的會很怒，難道你們有看過開很慢的普悠瑪嗎？

女學生表示，父親在台鐵上班20多年了，是個老司機了，回家也會跟我們說上班的狀況。這次的事情我們也問了爸爸到底發生什麼事，爸爸做了三點分析，如下:

1.司機員：司機在開車時要是發現有任何狀況，都必須跟調度員回報，然後看他們怎麼決定，（但有時候調度員不懂現場狀況，會隨便下決定，但如果運氣不好出包大部分也是司機員扛），這台普悠瑪在宜蘭就有跟調度員說車子有狀況上面決定到花蓮才要換車。

要司機員繼續開，其實這時候很無奈，很多時候不是司機員說要換車就可換的，因為這台車如果有狀況已經被回報很多次，但是前面很多司機都可以順利開，那到你開的時候，你拒絕開車，他們就會杯葛你。可能還會覺得別人都可以開，你為什麼不行。（有時候覺得覺得開車平安也是需要一種運氣…）。

2.車子本身問題：那為什麼有問題不修？這就是另一個問題…好像很複雜，反正簡單來說，公務人員就是會有種在我執勤內能閃就閃，能給別人處理就給別人處理，萬一修了又修不好，就要寫報告等等（就是會閃事）。

3.路段：然後這個路段為什麼會說彎道很彎呢？其實這個地方如果是鐵道迷，他們會知道這個彎道為什麼很迷人，我從網路上找了一下照片，因為這個彎道很彎，所以拍照的時候可以拍到整個車頭跟車身，但是跟彎道有沒有關係我是不知道…等調查結果

只能說發生事情，真的除了司機運氣不好，還有整個體制上的問題。希望大家可以理智地看待這件事情，也能透過這次的事件，台鐵可以好好檢討與改變。

(中時電子報)