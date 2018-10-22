非洲豬瘟雲南現蹤 疫區帶肉4天開罰17件

旅客違規攜帶之牛肉。（防檢局提供）

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中國大陸農業農村部昨（21）日確認雲南省首度出現非洲豬瘟疫情，疫情仍有擴散趨勢。為防堵非洲豬瘟疫情，農委會防檢局上周18日起提高違規攜帶肉品入境罰額，家畜肉無論生熟均開罰1萬5千元，統計18至21日，查獲旅客自非洲豬瘟及口蹄疫疫區違規攜帶肉品入境共17件。

防檢局與關務署加強邊境查緝，自9月起至10月17日查獲自中國大陸違規攜帶豬肉製品共193件，其中針對未煮熟豬肉製品，裁罰最高額罰款1萬5千元者，共計26件。

為加強嚇阻之效，防檢局自18日起，針對旅客自非豬豬瘟及口蹄疫疫區違規攜帶肉品入境，均開罰1萬5千元，統計18日至21日，違規攜帶家畜肉類產品包括牛肉、香腸、豬肉及魚丸等，共17件；其中，包括來自中國大陸10件，越南4件，韓國、泰國及菲律賓各1件。

防檢局同時採集來自中國大陸違規肉品，送家畜衛生試驗所檢測，至今檢驗264件，結果均為陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

防檢局表示，中國大陸21日確認雲南省首度出現非洲豬瘟疫情，疫情迄今已擴及11省／市／區、共47例，仍有持續擴散趨勢。防檢局說，考量違規攜帶肉品裁罰1萬5千元仍難達到嚇阻效果，故現正研修動物傳染病防治條例，提高罰款額度至30萬元，呼籲國人共同防範疫病入侵，切勿觸法。

(中時 )

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