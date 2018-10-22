花蓮偏鄉奉獻半世紀 洋神父歸化成台灣人

86歲瑞士籍神父雷震華投身偏鄉半世紀，今獲頒身分證。（許家寧攝）

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族人高唱太魯閣語聖詩，歡慶雷神父入籍台灣，獲頒中華民國身分證。（許家寧攝）
雷震華神父花蓮傳教半世紀，許多族人都來見證他入台灣。（許家寧攝）

投身花蓮偏鄉逾半世紀的86歲瑞士籍天主教神父「雷震華」，56年來在秀林鄉部落間傳福音，改善偏鄉醫療與教育，花蓮縣政府今天特地頒發中華民國身分證，表揚他畢生奉獻給部落，神父不忘打趣提醒多到教堂禱告，不要只有聖誕節人滿滿，逗樂族人大笑。

花蓮天主教會花蓮教區崇德天主堂的86歲瑞士籍老神父雷震華，來台傳教56年，早年在新竹學院學習國語後，就直接進駐秀林鄉，克服交通不便往返和平、崇德村傳教，除了創設族人儲蓄互助社，還將聖詩譯為太魯閣族語，保存原住民族語文化。

為了改善當地父母對教育子女較為忽視的情況下，雷神父無私的提供場地建設籃球場所或於村里活動中心舉辦文康活動讓社區青年從事育教娛樂等活動，在醫療上協助產婦及急症患者送往醫院就醫，如遇居民窮困無法支付醫療費用，代墊費用是家常便飯。

近年雷神父身體健康每況愈下，多年沒有返回瑞士的他，認為秀林已經是他的第二故鄉，盼能歸化成為台灣人，葬在最愛的花蓮，今天下午在太魯閣族語聖歌中，花蓮縣副縣長張垂龍與內政部部次長陳宗及教友見證下，終於獲頒身分證及戶口名簿。

傳教士程美玉說，認識雷震華神父超過50年，他是一位相當熱心的人，當年物資貧困，部落半夜若有人被蛇咬傷或需要生產等緊急送醫案件，都由他親自開著小貨車送到40公里外的市區就醫，即使年事已高還是關心教會和族人的生活。

張垂龍表示，雷神父來台灣時他才2歲，感佩神父在台灣奉獻的時間比他還久，陳宗彥則說，昔日「有特殊貢獻」的外國人，僅能申請外僑永久居留證梅花卡，倘申請歸化，需要放棄原有國籍，自前年「國籍法」修法放寬歸化規定，對於國家有特殊貢獻的外國人，無需放棄原有國籍，也能歸化為台灣人。

(中時 )

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