關懷原住民57年 瑞士籍神父雷震華殊勳取得身分證

2018年10月22日 15:33 中時 張理國

內政部政務次長陳宗彥今天到花蓮崇德天主堂，親手將國民身分證送給瑞士籍神父雷震華，感謝長期為偏鄉原住民朋友的付出與奉獻。雷神父是105年「國籍法」修正後，第55位以「有殊勳於我國」，在不用喪失原有國籍的情形下，取得我國國籍的外國人。

陳宗彥表示，雷震華來台已經57年，長期致力於改善偏鄉原住民生活，是真正的關心台灣、熱愛台灣。政府在2016年12月21日已修正施行「國籍法」，讓來到台灣這塊土地深耕付出的外國朋友，能夠免喪失原國籍，取得國籍。今天終於能幫雷神父圓夢，這是一張遲來的身分證，要特別感謝他長期為台灣無私的犧牲奉獻。

內政部指出，早期原住民對教育子女較為忽視，雷震華無私提供場地建設籃球場，並於村里活動中心舉辦文康活動讓社區青年從事育教娛樂；出錢出力協助村民架設簡易自來水設施，改善村民生活上取水之不便；在醫療上，協助產婦及急症患者送往醫院就醫，代墊村民診療費用；在文化上，將宗教詩歌譯為太魯閣族語，深化原住民本土認同及原住民語言保存。

1980年初期，雷震華鑑於原住民儲蓄觀念薄弱，創設「崇和儲蓄互助社」，灌輸原住民互助觀念，以合法程序借貸，解決經濟上困境；2006年考量名下有受託管理教會財產，且社會發展愈發快速，很多財務問題口說無憑，又擔心身後來不及交代財產歸還教會，引起不必要紛爭，透過花蓮民間公證人事務所，完成遺囑公證，要求身後務必將財產歸還教會。大多數人都是為了自己的利益而公證，雷震華卻為了將自己受託代管財產歸還教會而公證，展現的正是對服務社會的無私奉獻及大愛情操。

(中時 )