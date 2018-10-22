富宇號召志工樂當銀髮族運動會啦啦隊

第五屆「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」，在台中市熱鬧舉行。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
熱心公益的富宇建設，組成「富宇志工隊」，支援「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」，樂當銀髮族的加油啦啦隊。（盧金足翻攝）

第五屆「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」在台中市舉行，今年共有來自全台29家老人福利機構、283名選手參與，參賽選手平均年齡80歲，最高齡者98歲；由富宇建設員工及住戶組織「富宇志工隊」，投入「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」支援賽務，與永信社會福利基金會攜手，一圓全台各地「萬歲」爺奶選手的金牌夢。

要活就要動，為長輩舉辦的銀髮族運動會，趣味十足也很有競爭力，一場成功的運動會，周邊工作人員讓運動會更加妥善圓滿。

熱心公益的富宇建設，組成「富宇志工隊」，成員由富宇建設員工與富宇社區住戶共同組織而成，今年5月陸續完成志願服務基礎及進階訓練課程，支援「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」包含賽務引導、場地布置、競賽計分、攝影、文書等工作。

富宇建設董事長特助張宇承說，台灣即將邁入超高齡社會，以正面能量、提供高齡者社會參與的機會，對高齡者的心理健康大有助益，透過企業參與的力量，扭轉社會上對老人普遍的刻板印象，也帶動長輩的健康能量。

「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」運動項目豐富多元，包括「電子飛鏢」、「躲避飛盤」、「吹箭」、「排球賽」與「門球」等，考驗選手手眼協調、心肺功能與肌力有氧等訓練成果。

永信社會福利基金會執行長趙明明說，人都會老，能走出去心就不老，運動會喊出「得冠軍拿金牌」、「賽後呷辦桌」為長輩加油，讓參加比賽的長者留下美好的回憶。

「老人運動會」多年來已吸引776名失能長者參與的紀錄，參賽選手最高年齡是101歲，來自各機構的長輩盛裝打扮，更有專屬口號激勵士氣，在運動競技場重新找回青春活力。

(中時 )

手機電量太飽、太低都很傷 維持… 北門街公辦都更完工 住戶搓湯圓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。