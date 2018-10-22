富宇號召志工樂當銀髮族運動會啦啦隊

2018年10月22日 15:56 中時 盧金足

熱心公益的富宇建設，組成「富宇志工隊」，支援「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」，樂當銀髮族的加油啦啦隊。（盧金足翻攝）

第五屆「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」在台中市舉行，今年共有來自全台29家老人福利機構、283名選手參與，參賽選手平均年齡80歲，最高齡者98歲；由富宇建設員工及住戶組織「富宇志工隊」，投入「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」支援賽務，與永信社會福利基金會攜手，一圓全台各地「萬歲」爺奶選手的金牌夢。

要活就要動，為長輩舉辦的銀髮族運動會，趣味十足也很有競爭力，一場成功的運動會，周邊工作人員讓運動會更加妥善圓滿。

熱心公益的富宇建設，組成「富宇志工隊」，成員由富宇建設員工與富宇社區住戶共同組織而成，今年5月陸續完成志願服務基礎及進階訓練課程，支援「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」包含賽務引導、場地布置、競賽計分、攝影、文書等工作。

富宇建設董事長特助張宇承說，台灣即將邁入超高齡社會，以正面能量、提供高齡者社會參與的機會，對高齡者的心理健康大有助益，透過企業參與的力量，扭轉社會上對老人普遍的刻板印象，也帶動長輩的健康能量。

「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」運動項目豐富多元，包括「電子飛鏢」、「躲避飛盤」、「吹箭」、「排球賽」與「門球」等，考驗選手手眼協調、心肺功能與肌力有氧等訓練成果。

永信社會福利基金會執行長趙明明說，人都會老，能走出去心就不老，運動會喊出「得冠軍拿金牌」、「賽後呷辦桌」為長輩加油，讓參加比賽的長者留下美好的回憶。

「老人運動會」多年來已吸引776名失能長者參與的紀錄，參賽選手最高年齡是101歲，來自各機構的長輩盛裝打扮，更有專屬口號激勵士氣，在運動競技場重新找回青春活力。

(中時 )