台南》協調更新汙水下水道獲好評 台南市議員候選人吳杰主張全面汰換老舊下水道

2018年10月22日 15:49 中時 程炳璋

台南市北區和順里民德路85巷近300間住戶的後巷水溝惡臭多年，官方雖要進行汙水下水道工程，但需住戶讓出防火巷空間，和順里長吳杰協調3年，去年工程完工，300戶居民得以擺脫連年的惡臭味。他今年參選議員，主張全面汰換30年以上的汙水道，還給市民健康、衛生的居住空間。

和順里民德路85巷住戶大多在防火巷增建，有15間住戶將防火巷蓋滿，不願拆除，台南市水利局為了及早施工，前年修訂法規將最小施作空間從100公分寬縮減到80公分寬，但是小山貓等重機械無法開入防火巷施工，只能完全用人力取代機器，施工較耗時。

將防火巷蓋滿的15間住戶，也在前年10月底自行拆除違章部分，汙水下水道工程才得以在去年1月完工，受惠住戶達300戶。

汙水下水道處理每戶的廚房、浴室、化糞池的汙水，屬市府重要工程，市府單位從2014年起，都透過里長與里民協商，進行時間雖然冗長，但最終能在106年初順利完成汙水下水道的施工。

負責協調住戶的和順里里長吳杰表示，工程完工後，居民擺脫長期居住時的惡臭味，只要對大多數里民有益的事，即使需與住戶折衝協調，耗時再久也要做。

吳杰表示,為了完成和順里300間住戶的汙水下水道工程，委屈了15戶里民，但是施工後的防火巷無惡臭味、無鼠患、光線好、又通風，獲得居民好評與原先反對拆除的住戶認同，讓他覺得欣慰。

吳杰今年以無黨籍參選北區與中西區議員，他有感改善汙水下水道有助居住環境品質提升，主張30年以上的下水道需要更新，才能還給市民健康、衛生的居住空間。

(中時 )