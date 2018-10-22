MLB》道奇與紅襪 102年來首見大對決

2018年10月22日 15:51 中時電子報 盧品青

紅襪將於主場迎戰道奇。（美聯社）

波士頓紅襪與洛杉磯道奇首次在世界大賽交鋒，不過在1916年，棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)率領紅襪在世界大賽打敗了布魯克林羅賓隊。羅賓隊於1931年改稱布魯克林道奇，1957年遷往洛杉磯，也就是說兩軍其實102年前就交過手了。

當時紅襪首戰告捷，第2戰打得驚天動地，先發投手貝比魯斯完投14局，最後紅襪以2-1獲勝，其中追平分還是貝比魯斯自己打回來的。然而當時的芬威球場太小了，紅襪選擇在別的場地進行世界大賽，所以今年道奇是首度在最大舞台踏上紅襪主場。

大聯盟在1997年才引入跨聯盟對戰，在此之前國聯與美聯球隊不會在例行賽遭遇，紅襪之後首次與洛杉磯道奇交手已經是2002年的事了，因此雙方確實對彼此很陌生。20年來兩軍只交手過15場，紅襪以8勝7負略佔上風。

道奇王牌投手柯蕭(Clayton Kershaw)生涯11年都效力道奇，所以他從未對戰過紅襪，反倒是一些亞洲投手，包括野茂英雄、郭泓志、黑田博樹、柳賢振都曾幫道奇對付過紅襪，野茂英雄更是在兩軍首度例行賽交手就擊敗了紅襪。

當然由於球員的流動，實際上兩軍一些球員仍然彼此熟悉，比如說道奇猛將馬恰多(Manny Machado)季中才轉來，他效力金鶯7年，紅襪本來就是他的老對頭。今年這一仗可說是兩隊102年來的一次重賽，也是史上相隔最久的重賽，道奇能否幫羅賓隊扳回一城呢？

(中時電子報)