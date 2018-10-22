外甥女搭上死亡列車 前立委賴坤成協助認領行李箱

2018年10月22日 16:31 中時 陳俊雄

台鐵普悠瑪列車在新馬站出軌釀成18死、逾百人受傷慘劇，前立委賴坤成的外甥女姜翁曼文也不幸搭上這班死亡列車，他哽咽表示，昨天一直協助處理鄉親北上處理事宜，直到今天上午才被親友告知，自己的外甥女也在死亡名單當中。

前立委賴坤成的外甥女姜翁曼文搭上22日在宜蘭新馬站出軌的普悠瑪列車，今天下午2時40分左右他趕到宜蘭員山福園，協助堂妹領回在事故中嚴重破損的旅行香，憶起了外甥女的模樣也不禁讓賴坤成及家屬頻頻拭淚。

賴坤成表示，不少罹難者也都是住在他家附近方圓50公尺的地方，都算是非常熟悉的朋友，沒想到卻發生意外，也凸顯出台東交通的不便，亟需一條安全的回家的路。

賴坤成說，他天一整晚都在車站協助處理其他家屬的接送事宜，沒想到今天上午親戚告知，才知道自己堂妹的女兒搭上這班死亡列車。

他哽咽表示，外甥女有和仁和原住民阿美族的血統，長得很可愛、也很乖巧，也會幫忙做家事，這是外甥女第一次出國，在鄉下地區小孩子能夠出國是件興高采烈的事，但沒想到卻在返鄉搭火車時天人永別，早上看到六嬸心碎的模樣，誰也沒有辦法接受這樣的事。

賴坤成說，即便他早上搭火車北上，火車也都還是客滿的，這條鐵路對東部人太重要了，當初擔任民代的時候，就一直推動希望讓各界聽到東部的需求，有條安全回家的路。

對於普悠瑪列車，賴坤誠說，有些人對此採購案有看法，當初他也特別跑到大阪日本車輛公司了解，希望能查清這起重大出軌案的疑點。

(中時 )