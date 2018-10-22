北門街公辦都更完工 住戶搓湯圓歡慶回家了

2018年10月22日 16:11 中時 葉德正

鄰近板橋林家花園的北門街公辦都更案終於完工，新北市長朱立倫22日邀請住戶回到家園慶祝，世居在這的住戶林媽媽，平常就在一旁黃石市場賣衣服，每天總會回頭看看這盼了多年的新家何時能夠落成，這次跟著老朋友回到嶄新的家，直言終於能和家人團聚了。

板橋北門公辦都更地鄰近板橋林家花園，是大台北真正的舊城區，但隨著都市的快速發展，原本老舊社區不僅基地周邊巷弄狹窄，有消防安全的疑慮，市府透過公辦都更，希望能重新點亮舊城區新風貌。

都更處長張溫德指出，該區基地面積約570坪，興建地上15層、地下4層的住商大樓，未來1至3樓將有板橋派出所進駐為民服務，住宅規劃分為2至4房等不同坪數的單元，住戶在此不但可以俯瞰國家級古蹟的林家花園，且與黃石市場的美食毗鄰，生活機能優良。

市府今舉行歡慶團圓茶會，出生在板橋，並從結婚就在這塊土地打拚的林媽媽說，都更整合過程確實相當辛苦，平常就在一旁黃石公園賣衣服的她，從3年多前開始興建起，天天期盼能夠早日入住，這次她不僅能分回店面繼續做生意，也不再苦於樓梯爬上爬下的不便，「終於可以回家了」。

活動現場也展出畫家余思瑩（阿力）描繪北門街都更案的重建過程，阿力說，她就住在都更案對面，看著原本老舊的社區，從拆除到架上鷹架，一棟嶄新大樓面貌越來越清楚，她就忍不住畫了下來，記錄下老城區的蛻變。

(中時 )