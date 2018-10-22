中市永安社區發展協會推動食安、快樂學堂

台中市西屯區永安社區發展協會舉辦聯合成果發表會，分享社區營造的多樣計畫，凝聚居民共識。（盧金足翻攝）

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中時
盧金足

台中市西屯區永安社區發展協會舉辦聯合成果發表會，分享社區營造的多樣計畫，從食安、綠美化、再到親子學堂、關懷據點等成果分享，由於計畫執行豐富多元，從老到小都參與其中，地方民眾共襄盛舉，凝聚社區共識，也達到社區總體營造效益。

台中市永安社區發展協會理事長張孫權表示，要執行這麼多的計畫乍聽之下很困難，但由成果發表成功，就是社區發展協會與民眾齊心協力，展現社區發展的動能，增加更多民眾的認同感。

西屯區長何國裕表示，從「食在永安、你農我農」、「打造永安社區綠美化-示範基地」等社區營造計畫，再到「GO GO親子快樂學堂」、「永安社區關懷據點」、「永安社區長照2.0巷弄長照站」每項計畫都與生活息息相關，

「看到成果發表超人氣，一切都相當值得！」張孫權說，「打造永安社區綠美化-示範基地計畫，推廣食農安全，其中，張茂男特別打造小農市集的攤位，主打有機肥險選擇、翻攪植摘栽區，可安心食用的蔬菜，對自己栽種過程有信心。

張孫權強調，這麼多計畫在永安社區執行都是環環相扣，他舉例綠美化計畫，除了延續永安社區源於農業社區的傳統，特別保留農業特色外；更與長照站與關懷據點計畫結合，提供長者與居民種植蔬果，推動健康促進活動。

「食得安心，住得開心！」永安社區民眾紛紛大讚，社區總體營造，改善社區環境，也從在地食材，享受健康的食物來源，大家有機會體驗都市農夫的樂趣。

(中時 )

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