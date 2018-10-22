應對貿易戰 傳大陸向日本取經

2018年10月22日 16:05 工商 黃欣

香港經濟日報引述外媒報導，中美貿易戰僵局持續之際，傳大陸向日本取經，請教當年應對與美國貿易摩擦的經驗，而日方給出的建議包括避免一對一談判、不要輕下貿易數字目標等。

日本首相安倍晉三將於本週前往北京訪問，隨訪的人員則包括經濟大臣世耕弘成、外相河野太郎，及商業團隊游說主席Keidanren等商界領袖，預計屆時陸方將會再向日本探討相關經驗。

報導指出，大陸政界、商界以及學術人士一直希望日本能分享1980年代的經驗教訓。2、30年前日本一躍成為商業大國，雖然與如今大陸崛起成為潛在超級大國的形勢有所不同，但日本在應對債務上升、資產價格泡沫和人口老齡化方面，都值得大陸深思借鑒。

報導引述知情人士透露，陸方官員在訪問日本央行時，曾多次向高級官員請教當年應對貿易摩擦的經驗。其中一條建議便是避免與美國一對一談判，且不要輕下貿易數字目標。

值得注意的是，美國總統川普政府目前在一對一談判上佔據上風，大陸不願重蹈日本1985年時妥協日圓匯率的覆轍。中國駐美國大使崔天凱曾表明，絕不接受「另一個廣場協議」。當年美國與日本、西德、英國和法國達成廣場協議，令美元兌日元等主要貨幣貶值，從而導致日元大幅升值，隨後日本經濟泡沫破裂，經濟進入長期停滯。

另外，報導還稱，大陸官方智囊團的研究人員今年早些時候也訪問東京，會見日本經濟產業省通商政策局局長Shigehiro Tanaka，並與前政府官員、央行管理人員和相關學者討論貿易戰及經驗教訓。大陸在如何應對金融危機方面，亦一直在尋求日本方面的經驗。

(工商 )