老翁獨走迷航　貼心暖警協助載回

2018年10月22日 16:28 中時 黃國峰

春社派出所員警，主動載送迷途且體力不濟的簡翁回家。（黃國峰翻攝）

86歲的簡姓老翁，近日才由女兒從外地接來台中照顧，日前被路人發現在一處台階休息，熱心民眾問他從哪來問不出個結果而報警，台中市警局第四分局春社派出所員警據報到場，正準備透過人臉辨識系統查詢時，簡翁的女兒，也緊張的找了過來，員警見老翁體力不支，貼心的載父女倆回家，讓二人大讚警方很貼心。

中年的簡姓女子，日前準備帶86歲的父親去公園散步，臨時想起有東西忘記帶，交代父親在樓下等，自己先上樓去取，豈知簡女下樓時，簡父已不在原地，嚇得她趕快到處找。另外這邊，簡翁沒聽從女兒的叮囑，自己柱著柺杖越走越遠，不知不覺走到了忠勇路近文山九街口時，腿酸疲倦的坐在一民宅的台階上休息，旁邊民眾見狀，熱心問他從哪來，卻問不出結果，連忙報警。

春社派所員警到場，簡翁仍語焉不詳，正欲使用人臉辨識系統查詢，其女兒也慌張的跑過來，氣喘吁吁的說「這是我爸」，激動拉著他「爸，你有沒有怎樣？」，準備牽父親回家，員警見簡翁體力不支，主動載二人回家，簡女不斷感謝員警的好心，這時簡翁也突然說了聲「謝謝」，讓員警也開心的回答「應該的。」心情很是安慰。

春社派出所長董力勳表示，家中高齡長者患有失智情形，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，隨身衣物也可以繡上住家地址、聯絡方式，或配帶愛心手環、項鍊等，以利員警儘速聯繫家屬。

(中時 )