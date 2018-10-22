台酒8年帝雉陳高媲美12年老酒風味 專家：值得收藏！

2018年10月22日 16:21 中時電子報 綜合報導

「高粱酒」在華人社會佔有重要地位，特別在重要節日上也是送禮的好選擇，而中國白酒的收藏更是可以追溯到《呂氏春秋》。台酒今年推出的「八年甕藏帝雉陳年高粱酒」口感協調優美極具特色，讓收藏家宋修名驚艷表示，值得收藏！

對白酒情有獨鍾 宋修名至今收藏已達上千款

收藏家宋修名每年投資白酒平均砸下數百萬，甚至上千萬，至今收藏白酒已達上千款，可說是收藏專家。18年前老家從事營造生意，傳統產業需要大量應酬，當時只接觸過洋酒白蘭地，但透過友人介紹開始購入高粱酒，並發現高粱酒每隔一年價格都有漲幅，而且酒質越陳越香，進而開始邁入投資白酒的市場。宋修名收藏白酒至今已有18年，並表示酒類只要透過拍賣活動其價值就能水漲船高，更介紹收藏珍品中有一款台酒出廠的高粱酒，當時市價台幣5塊錢，如今已漲幅至16萬，是所有收藏品中最有價值的一款陳高。

帶有青梅味！甕藏8年陳高竟能媲美12年老酒風味

究竟這罐酒為何能讓收藏家驚艷？原來「八年甕藏帝雉陳年高粱酒」承襲了一貫嚴謹的純糧固態發酵、蒸餾勾兌等高粱酒釀製工藝，酒液更經過了八年以上並以甕酒方式恆溫恆濕的高梁酒窖中甕藏熟成，才催生出完美協調的口感。酒質上層有淡淡高粱糧香、中層帶有青梅味，底層則有真正老酒才有的老陳香味。收藏家宋修名表示，此款陳高市場接受度會很高，因為酒香與口感媲美12年老酒的風味，而八年窖藏陳高能有如此水準是他目前從未遇過的，就連其他窖藏8到10年的高粱酒也是無法與其相比，層次實在豐富。

收藏家宋修名大力推薦「八年甕藏帝雉陳年高粱酒」的水準是他從未遇過的/中時電子報

想投資白酒該怎麼做？專家教你這樣做

大家都知道好酒越陳越香、價值也會隨之升高，因此不少人想要收藏酒來投資，不過究竟什麼樣的酒值得收藏，是許多初學者需要學習的。收藏家宋修名表示，高粱酒屬白酒系列，特點是酒精度數高，可以收藏存放40至60年，酒透過發酵與蒸餾產生微生物的變化再加上時間熟成，使得有些酒體產生特別風味，而這些特殊酒款就有很大的收藏價值與空間。另外，所謂「好」的高粱酒應該要有變化性，存放3年、5年、10年每年都能經過熟成醇化，酒體也要精進而變化，如此的高粱酒才是好酒。

投資是一種賺錢的方式，但對於初學者來說，若功課做得不足夠會有賠錢的風險，因此，收藏家宋修名強調，選擇酒款無法以瓶身來判斷，建議初學者可以先加入酒類粉絲團或社團，或去酒廠、酒商所辦的品酒會等做充份了解，再做選購酒質優良、限量出產的產品較具有收藏價值；另外，常閱讀一些專家品酒的心得等相關資訊，才能避免走太多冤枉路。

台酒今年推出的「八年甕藏帝雉陳年高粱酒」/中時電子報

好酒喝了就知道！「八年甕藏帝雉陳年高粱酒」預計11月會在北中南各地舉辦品酒會，供消費者報名參加品飲，在現場會有專人介紹與品酒教學，讓消費者能了解最佳的品飲方式，所以有興趣的朋友也別錯過這次品嚐好酒的機會囉！

「八年甕藏帝雉陳年高粱酒」品酒會場次：

台北：107年11月3日（星期六）晚上18：30-21：30，極品軒餐廳。

高雄：107年11月16日（星期五）晚上18：30-21：30，翠園粵菜餐廳。

台中：107年11月30日（星期五）晚上18：30-21：30，与玥樓頂級粵菜餐廳。

中時電子報提醒您：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)