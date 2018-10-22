獨家》振奮！「台東小巨砲」普悠瑪脫險 拿下呼吸器可點頭示意

王羽飛父親在臉書上po出，家人在加護病房抓著兒子羽飛的照片，為兒祈福。（翻攝自臉書）

友善列印
中時
有「台東小巨砲」之稱的台灣棒球未來之星王羽飛（中）一度傳出有生命危險，目前已脫離險境，情況穩定，父親今早到院探視兒子。（翻攝自王羽飛臉書）
卑南國中校長游數珠（右二）稍早前往加護病房探望王羽飛。（張穎齊攝）
王羽飛的父親（左）與卑南國中校長游數珠（右）在加護病房外討論兒子的情況。（張穎齊攝）

台鐵普悠瑪列車昨（21）日下午出軌翻覆，其中造成卑南國中導遊、師生共5人不幸罹難，有「台東小巨砲」之稱的台灣棒球未來之星王羽飛更一度有生命危險，經搶救後恢復意識，家屬與校方也到院關心，校長並向記者報喜稱「已經可以點頭了！」

王羽飛昨日因受到正面撞擊，力道太大造成嚴重肺挫傷，一度有生命危險，被送往羅東博愛醫院加護病房搶救中。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘指出，王羽飛今早血氧濃度不穩定，有骨折、肺部挫傷、氣血胸，需要呼吸器，還有可能會使用到葉克膜，但目前已經比較穩定，不用葉克膜，但仍在插管治療中。

王羽飛的父親與學校師長也到院探視，王父表示，他上午11時許從台東趕過來看兒子，但其餘詳情不願多談，不過他則在臉書Po文說「老天爺，我竭盡所能的保護好我每一個孩子，用盡最大的努力拉拔我每一個小孩，為什麼偏偏這個時候要跟我搶人，這一回我求你了，把他好好的還給我可以嗎？」

「羽飛意識清醒，可以點頭示意了。」卑南國中校長游數珠表示，羽飛恢復意識，但仍在插管治療中，可以看著人點頭示意，不過因為嘴巴還很腫，不太能講話。

此外，游數珠與一旁的老師腳上也出現包紮後的傷口，據悉游帶領著師生共20人，昨天搭上這班普悠瑪列車，不料卻遭逢不幸。

甚至連立委陳瑩都在臉書po文轉述游數珠的說法，表示「原先車內有廣播，說車子故障，可能會先熄燈,結果燈還沒熄，碰一聲車子就倒了」。

陳瑩指出，游校長的手機還遺留在事故現場，難怪她先前怎麼打都打不通，望著游疲倦又擔憂的臉龐，凌晨4時了，連休息落腳的地方都還沒找，只有連連喃喃自語說對不起沒把學生照顧好，讓人聽了好揪心，一位盡責的校長，這怎麼會是她的錯。

(中時 )

老翁獨走迷航　貼心暖警協助載回 Gogoro擋住心愛小車車去路…大媽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。