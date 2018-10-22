普悠瑪又牽拖馬英九 他怒：「人性」二字還會寫嗎？

2018年10月22日 16:37 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台鐵普悠瑪號發生重大意外，事故原因仍有待調查，不過民進黨立委段宜康又在臉書扯上馬英九，指招標規格是因為住友商社會長和馬英九在總統府見了面之後放寬。曾任總統府發言人的國民黨台北市議員候選人羅智強怒轟「人性二個字還會寫嗎？」

段宜康去年曾在臉書指出，普悠瑪本來招標公告的規格，過彎時的橫向加速度容許值和太魯閣號一樣，都是0.3公尺/每秒平方；後來住友商社會長岡素之和馬英九在總統府見了面，招標規格就放寬為0.8公尺/每秒平方。住友和日本車輛就靠這個修改過的規格得標，賺得暴利。

羅智強今在臉書痛批，都執政二年半了，每遇事故，只剩下膝射式的牽拖馬英九，「我連罵都快找不到辭彙了」。調查還在進行中，卻已經有惡劣名嘴結合媒體在帶風向，招數還是那101招，又是先把「馬維拉」拖出來鞭一番。

羅智強並附上2014年10月25日總統府回應指出，總統接見日商會長時僅鼓勵來台投資，未提及新太魯閣號，且採購案也非外交部業務。羅智強說，把一個陳年的烏龍舊聞，炮製成弊案，用來轉移焦點，將外交部安排、單純禮貌性拜會行程，扭曲成馬英九伸出黑手。他想問這些名嘴和帶風者，「人性」二個字還會寫嗎？

(中時電子報)