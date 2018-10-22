災害搶救研討會 英消防局長新北簽署合作備忘錄

2018年10月22日 16:42 中時 王揚傑

新北市消防局聯合消防署、中央警察大學舉辦「2018災害搶救國際研討會暨文化古蹟防救災特別講座」，邀集美、英、日、韓、新加坡及國內專家學者，針對災害搶救策略進行全盤性研討，與會者汲取各國災害搶救新知及經驗，期能有效提升災害搶救的專業能力。

研討會22日在新北市立圖書館總館舉行，討論火場安全管理、VR指揮訓練、科技救災及文化古蹟防救災等多項災害搶救相關議題。新北市消防局長黃德清現場發表「火場救災安全策略與推動探討」專論，強調消防人員在火場安全管理的重要。

日本消防大隊長藤田康司及緊急救援隊長佐藤孝洋分享了日本救災安全與快速救援小組的經驗；韓國首爾災害事故指揮訓練中心總教官金星坤，發表在運用指揮訓練中心上的經驗與成效；新加坡民防部隊亦在會中交流該國的進階指揮官訓練系統。

此外，英國代表泰恩威爾郡消防局長克里斯則對新北市的消防推動深表認同，且認為雙方有深入合作的發展性，故與新北市消防局長黃德清簽署合作備忘錄，強化雙方未來在災害搶救的合作關係。

新北市副市長李四川表示，消防局在黃德清局長的帶領下，屢屢獲得各項評比冠軍，消防弟兄們也都任重道遠、不辭辛勞捨己救人，消防工作為一神聖使命，肩負的壓力及危險性都不可同日而語，並期勉同仁莫忘初衷、秉持推己及人的精神，面對每件火災搶救任務都兢兢業業，一同為新北市民的安全把關，展現新北市政府齊心協力、同舟共濟之精神。

(中時 )