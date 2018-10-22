台南市捷運工程處揭牌 拚2020年先進運輸系統動工

2018年10月22日 16:44 中時 洪榮志

總經費750億的台南先進運輸系統，已納入行政院前瞻基礎建設第2期特別預算。台南市代理市長李孟諺22日主持台南市捷運工程處揭牌儀式時，更宣布第1期藍線可行性研究報告已獲交通部同意，綠線可行性研究也通過交部初審，希望第一條路線2020年動工，2025年完工。

台南市捷運工程處揭牌成立，由秦繼孔擔任處長。李孟諺表示，先進運輸系統已於2013年著手規畫，去年11月24日台南市捷運工程處籌備處成立後也展開先期作業。其中，優先路網的藍、綠、紅3線，已獲納入前瞻基礎建設特別預算內，總經費750億元。

至於特殊地點，例如市區一些道路狹窄，是否適合高架或其他方式？將再廣徵民意或以專家參與、公民參與方式做最後定案的參考，並預計興建體驗願景館，讓市民率先透過影片或AR、VR等方式體驗。

李孟諺除向中央表達感謝外，也勉勵交通局團隊不但不能鬆懈，前瞻推動更要全力推動，期盼能如期達成第1條路線在2020年動工，2025年完工的目標。

交通局長林炎成也表示，第1期藍線北起大橋站、南接大同站、西延仁德轉運站，全長8.6公里。第1期藍線延伸線則從仁德至高鐵台南站，沿線配合高鐵特定區會展中心、綠能科學城、中研南院等建設，全長共9.26公里。

綠線配合中央安平港開發，由平實營區轉運站為起始站，經成大醫院連接安平港，全長共12.69公里。紅線則與高雄捷運接軌，由北高雄路竹大湖站，往北延伸至大同站，其中紅線南台南站與台鐵南台南站上下共站，全長共11.55公里。

林炎成指出，3線齊發總經費共750億元，未來在2019、2020年補助1.16億元辦理規畫作業完成後，將可繼續工程細部設計、發包及施工等期程。

(中時 )