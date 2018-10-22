新北市出現競選看板照遭貼紙攻擊事件 陳偉杰自嘲「變身鹹蛋超人也不錯！」

2018年10月22日 16:37 中時電子報 綜合報導

選戰進入倒數階段，候選人推出各種競選文宣品吸引民眾注意，尤其人來人往的捷運站更是兵家必爭之地。不過今日上午淡水第一選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員候選人陳偉杰一大早便接獲支持者來電，告知位在淡水捷運站前的競選看板竟遭人破壞？競選團隊趕緊到現場查看，才發現原來是有民眾在看板照片上眼睛、嘴巴處貼上了貼紙，不是毀損看板，虛驚一場！陳偉杰也自嘲「難道大家想看我變身鹹蛋超人嗎？」。

由於新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)選情激烈，呈現七位搶四席的局面，陳偉杰雖然有在地議員蔡葉偉的交棒與提攜，但畢竟資源不如其他候選人， 且面臨資深議員的吸票效益影響，催票過程備感艱辛。陳偉杰說，國民黨原本在第一選區就有兩席，他身負重任，一定要守住原本蔡葉偉議員的席次！所以很早就開始發文宣、掛看板、勤跑基層尋求支持，但也有不少人警告他跑太勤，會被「找麻煩」，沒想到就曾接到電話打來辱罵質疑、或是謊報連鎖速食店家要求競選團隊不准再打電話等嚴肅話語，甚至在地方拜票過程中被消遣趕人的插曲事件。

今日上午又發生捷運站前的看板照片被貼紙惡搞，陳偉杰表示並不擔心，只是戲稱自己看起來像鹹蛋超人，但不會報警，他也相信選民是有民主素養的，競爭對手也不會如此沒格調。倒是近期黨內民調顯示陳偉杰在當選門檻附近游移，加上競選團隊也不斷接到消息說有競爭者打算以奧步對付他，種種事件也讓陳偉杰格外謹慎，陳偉杰也呼籲候選人應維持理性，打一場優質選戰，莫因選舉傷害了台灣民主價值。

(中時電子報)