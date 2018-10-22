育達科大餐旅專才訓練基地　展現300小時訓練亮麗成果

2018年10月22日 16:40 中時 陳慶居

才藝表演為成果展增添藝文氣息與熱鬧氣氛。（陳慶居翻攝）

餐旅專才培訓成果展，學員提供精緻餐點讓來賓品嘗。（陳慶居翻攝）

勞動力發署桃竹苗分署委由苗栗育達科技大學辦理「觀光餐旅產業專業人才發展基地」，協助推動觀光餐旅專業人才培訓，22日舉行學習心得分享與成果展，有創意手作甜點麵包製作及觀光工廠導覽培訓等7項職業課程200多名學員，展現他們歷經300小時的培訓成果。

現場安排創意異國美食料理製作班第一期學員陳芳慧，分享上課過程及學到的技能，也將所學技能運用於創業上，她預計11月份在竹南開1家屬於自己的店。主辦單位另邀國內冰雕大師張瑞銘，介紹在歷來參賽的榮耀及過程，與學員分享未來職場就業發展。

副分署長李燕玲表示，剛踏進育達，就覺得校園充滿活力，經由校長的介紹進一步知道學校發展出各種不同的教學特色，也感謝育達可以承接這個基地推廣，培訓了相當多的餐旅和觀光人才。

她說，多元的成果呈現方式，可看出來學校的企圖心及熱誠，除學員的成果發表之外，也安排廠商幫同學介紹工作，展現育達的努力，希望未來校方在餐旅觀光產業的領域上，可以秉持過去的佳績，繼續和勞動部合作，成為苗栗地區就業訓練的最佳支援夥伴。

校長黃榮鵬表示，感謝勞動力發展署與廠商參與，也給育達這個機會，校方規畫課程與設備，並聘請最優秀的師資，讓學員可以在這兩個多月的職訓課程，能學到專業技能。

黃榮鵬說，學校本身也是一個多元文化融合的地方，近2年學校招收了來自越南、印尼、馬來西亞、菲律賓及香港等國家，將近400名新南向學生，這課程中的「異國風味」創意美食料理，也結合本校多元族群的特色。

為擴大推廣職業訓練理念與能量，現場除了展示各職訓專班學員們長達300小時的學習成果外，學員們也使出渾身解數，把在課程中學習到的精緻餐點提供現場來賓品嘗，驗收成果。

(中時 )