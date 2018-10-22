吳敦義揭提名韓選高雄原因 韓國瑜：我也嚇一跳

2018年10月22日 16:50 中時 李義

國民黨吳敦義一席因韓國瑜打陳水扁而提名參選高雄市長說法，引起新勇哥物語譏諷「災難政治學」；韓國瑜22日捐血受訪表示「我的黨主席提起來，我也嚇一跳」強調肢體衝突口頭暴力都不要再發生，台灣民主政治應走上和諧溝通的良性政黨政治。

阿扁之子陳致中參選高雄市小港前鎮區市議員，面臨17人搶攻8席的激烈競爭，地方耳語陳致中一定高票當選反而令他陷入苦戰。甚至傳出，阿扁不惜挑戰中監法律紅線，要為兒子站台助選的傳聞。

正當扁氏父子苦思選舉如何突圍之際，吳敦義的一席韓國瑜打阿扁是允文允武，讓阿扁看見有如曙光的破口，立即以新勇哥物語「吳敦義是非不明，黑白不分的『災難政治學』」？為陳致中選情助攻。

韓國瑜22日到高雄捐血中心捐血時被媒體追問對吳敦義談話看法時，韓國瑜表示，不理解吳說話的背景，不願再提起25年前立法院的衝突，因為國會殿堂民意機構發生打架都不是好事情。

不過，韓國瑜說「我的黨主席提起來，我也嚇一跳」，希望台灣民主政治能走上和諧溝通良性政黨政治，他並指出台灣民主政治最大危機就是廣大台灣人民對政治人物及政黨信任度在下降，是另個危機感的出現了，希望肢體衝突口頭暴力最不要再發生。

媒體再追問對新勇哥物語的災難政治學看法，韓說，阿扁有政治精算師稱號，我尊重他的看法，也希望他的身體能迅速康復，不知他現在身體健康狀況如何，站在立法院老同事立場，祝福他。

韓還說，我知道父子情深，爸爸愛兒子兒子愛爸爸，天經地義，我都尊重，反正大家都在愛河這條流域的附近，山不彎土彎，都在高雄市。

(中時 )