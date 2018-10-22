彰化埔心芎蕉腳竹管厝 化身說故事的社區休息站

彰化縣長魏明谷22日主持埔心鄉芎蕉社區百年竹管厝改造的鎮福街小憩站揭牌。（鐘武達攝）

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魏明谷對百年竹管厝的歷史很感興趣。（鐘武達攝）

彰化縣埔心鄉芎蕉村1棟百年竹管厝荒廢多年成了社區髒亂點，最近經縣府與公所輔導改造成可以在樹下講古的懷舊「小憩站」，縣長魏明谷22日主持揭牌儀式，還進一步期許對面住家的牆面彩繪成故事牆，為家鄉子弟與遊客講述芎蕉村的歷史。

埔心鄉芎蕉村早期以栽種香蕉聞名，舊名「芎蕉腳」，後因時代變遷，香蕉產業沒落，人口嚴重外流、老化，鎮福街1棟黃氏家族百年竹管厝也在20多年前無人居住管理荒廢，雜草叢生髒亂不已。

魏明谷表示，全縣有33處類似芎蕉社區的髒亂點，為了活化利用，縣府向營建署爭取補助展開「社區規劃師駐地輔導計畫」，列為今年度改善點的芎蕉社區是以「樹下講古」休憩場域為概念進行營造，結合社區志工的努力，現在已化身新亮點，他期許居民自己動手維護，相信對社區會更有感情。

鄉長張乘瑜表示，芎蕉社區是全國第1個採公民審議與參與式預算的社區，透過民眾自發性規劃設計將髒亂點變成社區的亮點，相當不容易。

魏明谷端詳「小憩站」周邊環境，有感而發表示，對面住家3層樓牆壁是素面水泥牆，如果可以彩繪成故事牆，不僅可與「竹管厝」一起說故事，還能讓社區更美麗、更有活力。

(中時 )

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