普悠瑪意外 中市議會副議長籲：用信用卡買票

2018年10月22日 17:22 中時 陳世宗

台鐵發生史上最慘的普悠瑪列車翻覆意外，造成18人死亡、190人受傷的慘劇！台中市議會副議長張清照22日在臉書貼文，呼籲民眾無論是買100或200元的火車、客運車票及定期航班的飛機票等；一定要用信用卡刷卡，萬一不幸發生意外才能獲得理賠，讓安全多一層保障。

保險業者表示，每家發卡銀行政策差很大，各銀行承保範圍不同，並非是每家銀行理賠的旅遊平安險保障都一樣；有的連麗星郵輪都有保，有的什麼都沒有？甚至僅限交通意外事故，刷卡前可以多查詢，或先問看發卡銀行的規範，刷卡前應先詢問各銀行以確保自身權益，。

張清照說，國內信用卡提供的「旅遊平安險」保障範圍，指的是經當地政府登記許可，行駛於固定航、路線的商用客機或水、陸上公共交通工具；此交通工具必須為固定班次、固定發車時間、正式售票且登記有案的交通工具，且是以「運輸」為目的者。

張清照指出，民眾以信用卡購買火車票或客運車票，無須留下購買者的個人資料；需要理賠時，家屬需主動與發卡銀行聯繫，申請理賠；發卡銀行會出具相關證明文件，如刷卡紀錄等購票證明後，協助家屬幫忙向保險公司申請理賠。持卡人應建立起新觀念，確保自己的權益。

保險業者強調，儘管刷卡享有旅遊平安險，但僅限於乘坐大眾交通工具的階段，不涵蓋旅途中可能發生的各種意外，其實保障性有限；建議可增加購買全程旅平險或是直接投保意外險及意外醫療險，可大幅降低意外發生時的損失與衝擊。

(中時 )