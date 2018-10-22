超慘童星！失婚、欠房租 再爆髖關節壞死

溫兆宇開刀住院中，卻傳出他的「彬彬正記」店被房東貼公告指積欠房租。（溫兆宇提供）

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溫兆宇（小彬彬）在台北市長安東路經營的「彬彬正記瓠仔貴燒烤」店傳遭房東貼公告，披露欠三個月房租共15萬5千元未繳，小彬彬22日接到記者求證電話時無奈表示，他正在住院，沒有看到公告，且他只有店重新開張的那一個月沒繳到房租，「當初押金扣三個月，可只有一個月沒繳以從裡面扣吧」，他說已經與房東本人聯繫上，公告也已經撕掉沒事了。

房東屢催不繳 小彬彬遭爆積欠15萬店租

溫兆宇屋漏偏逢連夜雨，接到記者電話時，他哀怨表示自己正在住院，連床都下不了，因為21日剛進行左腳髖關節手術，因為左腳髖關節已經壞死必須換人工關節，過一陣子連右腳也要換。他說，左腳髖關節已經壞掉很久了，緣起於幾年前有人找他敬酒時一言不和的那起打架事件，當時弟弟頭骨被打破，他的腳也因此受傷，當時他以為不嚴重，加上因為一直忙店裡的事沒有好好就醫，一直忍痛吃中藥，平常用右腳支撐，結果現在連右腳也受傷。兩年多了，最近腳痛到受不了，只好動手術。之後復健要恢復正常行走快則三個月、慢則半年，出院後他還是得照常到店裡工作，「就拄著拐杖吧，不搬重物應該就沒關係！」

至於積欠房租爭議，他說，自己只有準備重新開店那個月沒付到房租，但那是因為覺得押金已經超收三個月，所以才覺得後面再補、或從中扣也可以，其餘每個月都如期繳，不知道房東哪根筋不對，找兒子在店門口貼公告，他說房東是80多歲的律師，他的事務所就在自己店面的斜對面，助理也常過來聊天，他知道被貼公告的事之後很不開心地打給房東說「我又沒欠你多少房租，還有押金三個月，你還這樣，太過分了」，他也請房東有空來對個帳，證明他沒積欠三個月房租，房東已說會馬上請兒子撕掉。

他說，彬彬正記自從加了燒烤後生意不錯，還過得去，但也只有打平，現在冬天快到了，羊肉爐又要開始跑了，但自己現在身體這樣無法做，會先交給爸爸，之後他也考慮會去夜市擺攤一碗一碗地賣。他無奈表示，這幾年沒賺什麼錢還把身體搞壞。

問他離婚後有沒有再交女朋友，他自嘲：「我腳這樣怎麼談戀愛？我現在是瘸子，根本跑不動，過個馬路小綠人剩10秒，我就不敢走過去了！」幸好兒子小小彬一直很貼心，之前常會叮嚀他不要喝酒，別把身體搞壞了。

(中時 )

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