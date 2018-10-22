暖化危機 雲南玉龍雪山冰川消融中

2018年10月22日 17:01 中時電子報 江飛宇

雲南麗江的玉龍雪山上有座「白水1號冰川」，是罕見的低緯度冰川，而且此處海拔僅4570公尺，是相對容易抵達的地方，因此每年都吸引百萬遊客前來。然而受到全球暖化的衝擊，科學家認為，白水1號是世界上融化最快的冰川之一。

美聯社報導，白水一號冰川的緯度與佛羅里達州坦帕市差不多，但因海拔達到4千公尺已上，成為寒冷高原氣候，也就有機會形成冰川，這道冰川成為著名景點，每年吸引260萬名觀光客，但是它正在消融中。

一個研究玉龍雪山的科學小組在過去十年間，追踪白水1號冰川的狀況，發現它每年以大約27公尺的速度在縮短。

雲南玉龍雪山冰河每年吸引大量遊客前來。(圖/美聯社)

高山上的冰雪，是重要的陸地淡水來源。中國西南方的滇西縱谷到青藏高原一帶，群峰環繞、氣候寒冷，上頭的冰雪終年不化，也因此成為世界第3大的冰庫，僅冰於南極洲和格陵蘭，這些冰雪化成的涓滴，也成為亞洲10大河流(包括長江、黃河、湄公河和恒河等)的發源地，影響數十億人口的生計，自然是至關重要。如果失去冰川，很可能會造成河流的枯竭。

根據聯合國氣候變化委員會的報告，由於人為氣候暖化，今天地球的均溫，已經比工業革命之前要高了攝氏1度，已融化全球28％至44％的冰川，而且氣溫還會繼續上升。

中國大陸的地質學家講解玉龍雪山冰川的消退情況。

英國謝菲爾德大學(University of Sheffield)的講師喬娜．妮曼(Jonna Nyman)說：「世界人口占20％，但淡水只有7％。而中國雖然河流眾多，但仍一直有淡水供應問題，又因為氣候變化，加劇了這種問題。」

根據2018年《地球物理研究雜誌》(Journal of Geophysical Research)的報告，科學家在發現，中國82％的冰川都在退縮，自1982年以來，冰川已經減少了60％的質量，縮短了250公尺。事實上，自1957年以來，中國有4個冰川已經消失不存。

為了保護冰川，大陸當局已將游客數量限制在每天10000人，並禁止在冰上徒步行走，這是保護遊客避免掉入日漸脆弱的冰縫，也是避免冰層受損。同時計劃製造人工雪和大壩溪流，以增加濕度來減緩融化。

冰川公園的工作人員楊少峰表示，玉龍雪山是當地少數民族納西族的聖山，確實需要好好保護。

(中時電子報)