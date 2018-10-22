衝綠電！ 台電彰濱太陽光電場今中午發出第一度電

台電今年初打造全國最大、總裝置容量達100MW的彰濱太陽光電場，今（22）日中午12：04發出第一度電，率先將14MW併入電網。（台電提供）

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台電今年初打造全國最大、總裝置容量達100MW的彰濱太陽光電場，今（22）日中午12:04發出第一度電，率先將14MW併入電網。台電指出，該光電場全區預定明年2月全數完工，每年共可發1.3億度綠電，提供超過3萬戶家庭的年用電量。

台電表示，彰化日照時數為全台之冠，為充分運用彰化光電條件，利用彰濱工業區崙尾區的140公頃用地，投入62億元，創下台灣單一太陽能電廠最大發電規模。本工程由中華電信動員千人施工，工期為我國歷來最短，且是國內太陽光電採用16萬1仟伏特輸電網併網的先例，本系統還具備線路保護及遙控發電量的智慧調度功能，另也搭配儲能設備，成為首座兼具創能與儲能的多功能再生能源電廠。

國家能源轉型之際，台電積極投入綠色能源開發，光電推展上，除彰濱太陽光電場，也正推動自有建物打造「光明頂」屋頂型太陽光電計畫，裝置容量約11.3MW，並將在台南鹽灘地光電專區設置150MW光電場。另風電方面，已於彰濱工業區線西區新增4台陸域風機，總裝置容量9.2MW，並規劃在彰化永興、雲林台西及嘉義布袋發展陸域風電。此外也將在彰化外海開發離岸風力發電一期(約110MW)、二期(約300MW)計畫，與全民共同營造低碳綠能環境。

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