阿喜參與超過50個公益活動！宅男女神變「公益女神」

2018年10月22日 17:22 中時 林淑娟

「阿喜」林育品受台北市社會局之邀，22日一早出席台北市「慶祝國際志工日系列活動」擔任首屆志願服務代言人，號召全民一起加入志工行列，為大家服務。阿喜平日熱心投身公益志工，同時也擔任許多公益活動代言人。她表示， 公益志工活動看似在幫助他人，實際上自己得到的回饋卻是更多，也鼓勵全民一起投身公益。

阿喜細數自己參與過的公益活動，從忠義基金會代言到自發性的為流浪動物梳洗，大大小小已經超過50個不同單位，今天在活動現場被台北市社會局代理局長黃清高局長誇為「公益女神」，阿喜謙稱不敢當，只是盡自己的一份心力。

阿喜出席台北市「慶祝國際志工日系列活動」，擔任首屆志願服務代言人。（天晴音樂提供）

她在台上幫忙大力宣傳加入台北市志工行列，看到90歲的銀髮志工金伯伯依然身手矯健地在圖書館擔任志工，甚至做許多粗重的工作，她說社會上有許多這樣默默付出的有愛人士，她也期許自己到了金伯伯這樣的年紀依然有能力可以付出。因為台北市志工服務的項目很多，阿喜笑說以後可能會看到自己在台北市的街頭巷尾出沒，千萬別被她嚇到。

阿喜出席台北市「慶祝國際志工日系列活動」，擔任首屆志願服務代言人。（天晴音樂提供）

阿喜近日演出大愛劇場《超完美任務》，飾演骨髓捐贈勸募小組的師姐，也讓她意外開啟了更多的長輩緣，她笑說大愛的影響力無遠弗屆，現在走在馬路上都會有不認識的長輩對著她含笑致意，連去素食餐廳幫媽媽買餐飲，被熱情的老闆認出她，直呼她劇中的名字「秀華師姐」，堅持不肯收錢，讓阿喜非常不好意思，也笑說，自己第一次感到演出一位受歡迎的戲劇人物，所享有不同的待遇。以前只會有粉絲送她各種符合她個性的怪禮物，現在都是充滿愛的師兄師姐對她的照顧，是另外一種收穫。

(中時 )