高爾夫》裙襬搖搖錦標賽本周登場 門票收入捐普悠瑪救災

池恩熙(左起)、盧曉晴、朴城炫、林柏格4位高爾夫女將，出席裙襬搖搖錦標賽球星見面會，分享備戰心情。(裙襬搖搖基金會提供)

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中時電子報
／綜合報導

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，將於10月25日到28日於桃園大溪高爾夫俱樂部進行，這是賽是首度在桃園大溪球場競桿，而21日台鐵普悠瑪列車發生翻車事故，造成嚴重死傷，裙襬搖搖基金會決定，比賽門票收入扣除必要成本後，全數捐贈政府指定的救災專戶，希望協助傷者、罹難者家屬度過難關。

今年的裙襬搖搖錦標賽友81位亮麗的女子選手參賽，包括目前世界球后、南韓好手朴城炫，南韓籍世界第三柳簫然，及LPGA獎金榜第二名、加拿大好手韓德森（Brooke M. Henderson）等世界前十高手，以及台灣一姐盧曉晴、「微笑天后」曾雅妮、旅日球星蔡佩穎，和新生代球員盧昕妤、吳佳晏等地主選手，比賽精采值得期待。

主辦單位今天舉辦球星見面會，請來衛冕者池恩熙、盧曉晴、朴城炫及全日空錦標賽冠軍林柏格（Pernilla Lindberg）分享備戰心情，朴城炫表示，很期待第一次在桃園大溪球場比賽，她發現台灣球迷跟韓國球迷依樣熱情，讓她非常感動。

21日的台鐵翻車事故意外，後續還有許多事情待處理，裙襬搖搖基金會會長王政松表示，有感於社會發生危難時，亟需各界伸出援手，決定將門票收入扣除行政費用等必要成本之後，全部捐贈政府指定的救災專戶專款專用，透過棉薄之力，攜手各界幫助傷者和罹難者家屬度過難關。

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽前兩回合門票每日定價300元，後兩回合每日票價500元，四回合套票為1350元，中信卡友和長榮會員購票另有9折優惠，可透過ibon機台預購，票務詳情可上http://www.sslpgataiwan.com/pages/tickets搜尋，比賽期間主辦單位也提供球迷接駁車服務，可上http://www.sslpgataiwan.com/pages/traffic查詢，不克前往現場觀賽的球迷，25日至28日每天中午12點到下午4點，可透過民視無線台、民視新聞台、Hami Video、中華電信MOD收看轉播。

(中時電子報)

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