普悠瑪事故15名原住民傷亡 原民會已發66萬救助金

2018年10月22日 17:20 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪發生翻覆意外，造成大批乘客傷亡，其中15名身份為原住民，3名族人罹難、12名輕重傷。原住民族委員會主委夷將·拔路兒今前往事發現場與醫院探視，並發放急難救助金。原住民族家庭服務中心社工員事發當晚已動員訪視傷亡族人，後續也將持續關懷、陪伴傷亡者與其家屬，並協助轉介社福資源。

台鐵6432次樹林開往台東的普悠瑪，於21日下午在東山、蘇心間東正線發生出軌翻覆意外，造成18人死亡、190人輕重傷，為台鐵有史以來最嚴重的重大事故。

據了解，普悠瑪翻車事故受害者中有15人身份為原住民，其中3人不幸罹難、1人仍在加護病房搶救中。夷將·拔路兒今至事發現場探視原住民族傷亡者與其家屬，同時也已下令動員宜蘭地區的原住民社工人員，盡力提供最大協助。

根據《原住民族急難救助要點》規定，原民會將針對死者發放10萬元救助金、傷者發放最多3萬元救助金。原民會表示，對於在醫院治療的傷者都已先分別發放最高額度3萬元，共已發出66萬元的救助金。

原民會表示，雖然目前僅1名傷者在加護病房搶救，但其他幾名輕傷者也頗嚴重，甚至許多人傷到臉部，狀況不佳。

原民會表示，原住民家庭服務中心社工員事發當晚已動員，開始訪視傷亡者與其家屬，並協助家屬安定情緒、處理後續事宜，接下來將持續關懷傷者並陪伴死者家屬，同時協助轉介社福資源。

(中時 )