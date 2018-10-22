普悠瑪翻車台灣人這樣做… 宅神、建築師都按讚

2018年10月22日 17:20 旺報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

這就是台灣！普悠瑪脫軌翻車造成18死190傷，創下台鐵近40年來最慘事故記錄，但在責難台灣交通事故頻仍的同時，台灣民間在患難中熱情助人的舉動，讓人忍不住大讚。宅神朱學恒來不及捐血，就已血庫爆滿，他說，台灣人真厲害，而事發人在現場的建築師王啟圳也說，民眾自動加入接駁行列，頗讓外獲援的外國人覺得不可思議！

從昨天下午4時50分普悠瑪在蘇澳新馬站發生事故以後，台灣人的心被緊緊地揪住，大家關注這起事故的後續發展，而不斷傳出死傷數字向上攀升，令人感到震驚難過。

在當天一片混亂中，台灣民間的舉動令人動容。先是一群宜蘭的民宿業者，他們自發無償提供住宿，讓驚慌逃過一劫的旅客有落腳之處。甚至第二天釋出更多床位，讓在宜蘭送醫救治的死傷者家屬，在焦急難過中得到一絲絲溫情。

其實事發當天，有更多宜蘭民眾獲知消息，直接開車到現場展開救援。在東澳車站等交會車的建築師王啟圳，對民眾的自動自發印象深刻。他說，昨晚在東澳車站因受事故波及，自己就搭到自發、無償的廂型車，與他同車的外國人一直想付錢給司機，後聽說司機是自願接駁，覺得非常驚訝，王啟圳說，「我以台灣人為榮。」

另外是捐血這件事，因大量救治傷患而血庫存量不足，經媒體呼籲，一上午立刻得到紓解。名嘴朱學恒今在臉書上說，本想順路去長春路捐血，卻沒料到一個上午台灣人又捐到血庫爆滿，他讚聲，「台灣人真厲害」。網友在貼文下留言，「最美的還是台灣人…」、「很感動！這才是真正的台灣價值啊！」、「台灣的特產 暖暖的人情味」。

其實不只這3件事，當天很多民間人士到現場發放食物、飲水，協助救人送醫，宗教團體為亡者誦經，每次發生災難現場，總是可以看到台灣人滿滿的人情味。就算台灣政府無再能，民間力量從來不曾匱乏，令人失望。

(旺報 )