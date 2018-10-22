中市企業捐避難收容指示牌 強化防災設施

政府資源有限，民間力量無窮！台中市西屯區公所推動防救災工作，獲得炬大企業熱烈迴響。（盧金足翻攝）

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台中市西屯區公所結合何安里及炬大企業製作一面何安里避難處所指示牌，22日辦理揭牌儀式。（盧金足翻攝）

台中市西屯區公所結合何安里及炬大企業製作一面何安里避難處所指示牌，22日辦理揭牌儀式，地方20多名鄰長等觀禮見證，立下區公所與民間企業合作的典範，西屯區長何國裕表示，災害防救工作永遠要擺第一，要隨時做好萬全準備，雖然僅是一塊小小的避難收容處所方向指示牌，當天然災害發生時，也許能成為保命的護身符。

西屯區共設置23處收容避難中心，區公所在多處路口均設有小型告示牌，為加強防災救災工作，特別在何安里設置一座示範性明顯指示牌，在緊急事件中民眾也能清楚明顯看到指示牌尋求避難協助。

第一座示範指示牌是由區公所及何安里長何唐文鈴請炬大企業的股東何幸暾支援製作經費，再次展現政府與民間企業合作的力量，何國裕期盼結合企業力量，讓災害防救觀念深耕於社區居民心中。

西屯區公所已在今年陸續和轄內企業團體簽訂防災合作備忘錄，由愛買中港店提供災時民生物資供應，遇災害時調度販賣民生物資給區公所；災時大量住宿則與臺中會館簽訂備忘錄，最多可提供87間客房(178人)供西屯區災害應變使用。

再接再厲邀請炬大企業股份有限公司何幸暾先生捐贈避難收容處所方向指示牌，22日辦理揭牌儀式，防災指示牌設置地點在本市人口稠密的何厝國小旁，揭牌儀式由何國裕主持。

何國裕與台中市政府朱立凡秘書、張廖萬堅立委服務處長張廖萬培、台中市政府消防局股長廖健成、副工程司陳厚全及歐顯孝、逢甲大學營建及防災中心助理教授陳柏蒼、何安里長何唐文鈴、何安社區發展協會理事長洪周金鳳、炬大企業股份有限公司代表何幸暾、何安里福德宮主委何嘉郎一同揭幕。

「政府資源有限，民間力量無窮！」何國裕表示，區公所傾全力在推動防救災工作，獲得炬大企業熱烈迴響，拋磚引玉帶頭響應，期望透過避難收容處所方向指示牌，在災時能夠迅速引導民眾安全進入避難中心。

何國裕特別感謝炬大企業熱心捐贈，讓防災措施看得見，地區防災設施更加周延完備，期盼有更多企業參與，投入防災工作的列車，透過公私協力攜手防災與多元化的宣導，可強化民眾自主防災之效能與「自救」意識。

(中時 )

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