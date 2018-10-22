大八餐飲挺過危機 「四大天王」優惠回饋顧客

大八餐飲集團董事長林輝義感謝老朋友情意送暖，旗下自助餐推出4人同行1人免費優惠。（柯宗緯攝）

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大八餐飲集團日前驚爆跳票危機後，消費者信心回穩，用餐時刻人潮眾多。董事長林輝義感謝這段日子廠商及顧客獻暖，如今將全心固本，為了300多名員工生計會越挫越勇，而為回饋消費者，近日TOP自助餐推出「四大天王」波士頓龍蝦、韓國焗烤生蠔等生猛海鮮，平日4人同行享1人免費至12月14日。

大八指出，TOP自助餐推出4大天王世界再進擊，四大天王生猛海鮮，包括焗烤韓國生蠔、馬紹爾群島的野生深海石斑、來自西非安哥拉大西洋紅蟹，還有南部唯一自助餐推出加拿大海域『波士頓龍蝦，而龍蝦再加碼推出2種料理口味有焗烤波士頓龍蝦及巴嗲龍蝦螯，加上各國料理共200多樣，無限量供應。

另有潮坊港式飲茶自助百匯，除了港式蒸籠點心、廣式燒臘、熱鍋料理，餐台新亮點有海鮮大匯集海鮮吧、花蟹、青口貝、白蝦、小章魚，更有時尚沙拉蔬食吧有近20種健康蔬食可自由搭配。

大八真心回饋~即日起至12月14日~大八TOP自助餐及潮坊港式飲茶自助百匯平日推出「4人同行1人免費」超優惠價格，歡迎揪團來享用享受超級海鮮美食更有年度最優惠價。

另外，春酒尾牙團體專案12月起至明年2月底，挑戰自助式餐廳高雄最優惠價「滿12位送您2位」。另有中式桌菜宴會廳每桌5500可供選擇，大八大飯店3-6F~早鳥專案~桌菜提早下訂滿10桌送試菜1桌或是5000元現金禮券，老客戶再加碼加送1000元現金禮券。

(中時 )

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