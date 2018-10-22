中市府建築物施工管理 獲中央考核奪冠

2018年10月22日 17:43 中時 盧金足

台中市政府持續精進建築物施工管理，獲內政部營建署「107年度建築物施工管理業務考核計畫」都會型甲組第一名肯定，也是六都中唯一得到「特優」的直轄市政府，22日舉行頒獎典禮，由營建署長吳欣修頒獎，市府秘書長黃景茂代表領獎。

為強化建築物施工專業化管理制度，台中市領先全國各縣市，率先將《建築工程中必須勘驗部分指定抽查作業》及《建築物使用執照竣工查驗作業》，委託第三方專業公會團體辦理，除使建築物施工品質顯著提升外，紓緩長期建管人力不足的問題並有效提升建管效率，因獲營建署認同，納入建築法修法草案之內容。

都發局表示，為實現e化政府數位治理的目標，持續精進建築物施工管理，106年8月建置《建築物施工管理e化管制系統》，讓民眾從網路線上申報建管業務、查詢在建工程資訊，相關施工管理更具人性化且便民，並利用手機App管理建築工地。

該系統也獲得今年度台中市政府「廉能透明獎」精進發展類特優獎，目前App推播已達5萬多筆，台中市政府運用有限資源發揮最大效益，將開發中的使用執照無紙審查作業，測試後確實上線加入服務行列，達成建造執照管理、施工管理及使用執照管理的一條龍e化作業，打造台中成為宜居城市。

(中時 )