女到KTV慘遭下藥性侵 惡男死不承認卻因這個被逮...

2018年10月22日 17:35 中時 陳淑芬

婦女進出KTV、夜店，要小心飲料遭下藥！中市1女子與范姓男性友人到KTV唱歌，范男涉嫌趁她去上廁所，在飲料內下藥，趁她飲用後暈眩無力，帶到賓館性侵得逞。事後，范男否認下藥及性侵，但女子尿液驗出有FM2代謝物反應；體內採集到的精子細胞，與范男DNA相符。台中地院依依藥劑強制性交罪判范男7年8月，全案仍可上訴。

判決書指出，女子要向范男借2千元，兩人在106年1月間某日凌晨碰面，一起搭計程車到中市某間KTV唱歌。女子指控，她在場只喝紅茶跟水，曾上廁所，但返回後，喝桌上飲料越喝覺得暈眩不舒服、無力，而向范男說她要回家，范男扶她離開KTV，竟將她帶到賓館開房間，趁機性侵得逞，她清醒後，察覺身上衣物有所異狀，前往醫院檢驗報警。

范男否認把毒品摻入女子飲料，他進賓館後，僅因喝酒而到廁所吐，吐完就將女子留在房內離開，並未與她生性行為，並質疑這件事情涉及敲詐。

但女子的尿液驗出FM2毒品的代謝物反應，與案發時間相近，女子指控在KTV的飲料遭摻入不明藥物有所依據；女子陰部及陰道深處所採集的精子細胞與范男DNA相符。

但一審法官認為，女子在事發後都未要求金錢賠償，案發後不久就向警方報案，與范男所稱一般仙人跳恫嚇索財做法不同。審酌范男否認犯行、毫無悔意，又未能取得被害人諒解，並賠償損失，依藥劑強制性交罪處有期徒刑7年8月。

(中時 )