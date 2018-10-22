普悠瑪事故行政調查小組實地現勘 盡速釐清原因

2018年10月22日 17:33 工商 張語羚

為儘速釐清台鐵6432次普悠瑪列車事故原因，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，今（22）日由召集人行政院政務委員吳澤成率調查小組至事故現場現勘，並舉行第1次小組會議，實地瞭解事故發生經過、各部會搶修動員情形，研析事故原因及後續改善對策與建議。

針對目前鐵路行車安全部分，吳澤成指示立即全面對現有18組普悠瑪列車進行安檢，確保車輛狀況安全，加強現有鐵道防脫護軌措施，從嚴遵守行車規章，於彎道之處，確實依速限減速，並且，非有必要不得隔離「列車自動防護系統」（ATP），必要時，應採取降速運轉。台灣鐵路管理局承諾今晚將完成全面盤點，進行安全檢查，並依示強化相關防護措施。

吳澤成並請交通部鐵道局儘速完成事故現場資料蒐集及勘查，於明(23)日前彙整相關資料，包含工務、機務、電務與平時維修與操作情形、事故發生經過及原因研判等，並進行必要的人員訪談；另請國立台灣大學軌道科技研究中心主任廖慶隆委員進行事故現場及行車紀錄相關監視影像分析。

吳澤成表示，現階段調查小組尚需進行資料蒐集、整理與訪談，以建立調查基礎，因此將於10月24日下午在行政院召開第2次會議，針對資料進行分析與研判，期能儘速釐清事故發生原因，讓民眾安心搭乘火車，政府責無旁貸。

(工商 )