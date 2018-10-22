《中時晚間快報》普悠瑪人禍釀災？ 台鐵局長：ATP人為關閉

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◎ 普悠瑪人禍釀災? 台鐵局長：ATP人為關閉

普悠瑪昨日出軌翻車，造成18死、187人受傷，疑似人禍，列車超速，司機員又關閉ATP自動防護系統。知情人士根據出軌列車的監控影帶推估，當時車速應該有超過時速130公里。台鐵局長鹿潔身也證實，初步調查，司機員昨日曾向調度員通報要關閉可以警示超速的ATP自動防護系統，不過還需要更多資料證實是否關閉及關閉原因。

◎ 加95無鉛問題油 中油允諾退一送一

中油生產95無鉛汽油出包，理賠機制大逆轉！對於95無鉛汽油出包，原本只理賠車輛維修部分，上午在立院經委會引發立委蘇震清、莊瑞雄、廖國棟等炮轟，要求以第三方檢測做理賠依據，不實際、根本是空的，要求直接退費，中油董事長戴謙當場承諾，民眾只要在問題加油站、加出包的95無鉛汽油，憑發票等憑證可全額退費。另立委鄭運鵬要求，應退一送一。戴謙也表示願比照辦理，並在方案公布後受理民眾申請理賠。

◎ 普悠瑪事故 陸配一重傷一輕傷

昨天發生的普悠瑪號列車不幸事故，海基會表示，其中有2名大陸配偶受傷，其中姚女士（福建省福清市人，已取得台灣身分證），現在羅東聖母醫院加護病房急救中。

◎ 炎亞綸願挑戰BL劇 化身炎P開講葷素不忌

炎亞綸推出全新EP《親愛的怪物》，日前參加KKBOX實境節目《速爆搶聽會》，他被網友封為學識淵博的「炎P」，接受所有粉絲辛辣提問，現場葷素不忌，有粉絲當場許願希望能合演BL情境劇，炎亞綸一口答應，搞笑拿著寶貝球帥氣拋出「去吧！寶貝球！」他對於挑戰BL劇沒有排斥。

(中時電子報)

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