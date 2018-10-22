《給我愛》導演陳敏郎台中取景 讚「揪感心」

2018年10月22日 17:39 中時 盧金足

曾獲「李安獎學金」的導演陳敏郎在台中拍攝第2部電影長片《給我愛》，分別在青年高中、沙鹿童綜合醫院取景，感謝新聞局與台中市影視發展基金會大力協助，提供拍片補助經費支持讓劇組順利開拍。新聞局表示，市府爭取編列補助款協助影視業者，提供補助拍片輔導金、住宿及影視活動，以實際行動支持影視產業，歡迎所有影視從業人員持續來台中拍片。

陳敏郎拍攝電影《給我愛》，新聞局影視發展科科長劉仲偉與財團法人台中市影視發展基金會執行長林盈志，特別攜帶台中特產「綠川糕」及飲料前往為劇組打氣加油，陳敏郎和男主角邱志宇大讚台中友善拍片「揪甘心」，也感謝青年高中逾40位同學支援臨演。

新聞局表示，市府在105年成立台中市影視發展基金會後，開始提供專業協拍服務，從前置勘景、場地借用、臨時路權等相關行政協助，更整合全市40家以上旅宿業者成立優惠拍片大聯盟，提供最優惠的住宿價格，便利劇組在台中進行拍攝作業。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，基金會除持續提供協拍服務，更規劃辦理影視投資補助，以商業導向、活絡國產電影市場為原則，為國片提供更多資源與機會。

台中市府新聞局表示，陳敏郎作品《給我愛》入選2015金馬創投企劃案，該片劇情敘述24歲的公民老師Kevin愛上一名男子，僅使他的教師身分面臨嚴苛挑戰，也因他對於同婚政策的表態，使自己在校的處境猶如雪上加霜，探討同婚議題，也呈現愛滋陰影下人性溫暖的另一面。

(中時 )