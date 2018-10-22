書畫大師寧可支持陳國大 一心為地方做事

▲知名書畫大師寧可大力推崇，一心就想為地方做事的草屯富寮社區理事長陳國大。（楊樹煌攝）

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以「老頑童」自稱的南投縣國畫大師寧可，在競選活動展開時，因有學生陳國大投入參選草屯、中寮區的縣議員，特別在臉書PO文推崇曾任草鞋墩文教協會理事，現任富寮社區理事長的學生陳國大，全心為地方事務投入，並讓各界有口皆卑，指他就一心想為地方做事。

陳國大在民國87年，為發揚草屯鄉土文化，發起成立草鞋墩鄉土文教協會，當時的規模不大，但仍將草屯鎮與草鞋墩的由來、典故與草鞋串連，還有系列稻草編織、工藝文化、農田趣味競賽與爌窯等活動。

因有陳國大持續關懷推動，繼而和社區、工藝中心結合，成為草屯地區家喻戶曉，人潮滾滾的草屯年度最大型重要在地文化活動，20年來，從地方擴及全省，甚至連美國、加拿大等各國的國際工藝師，每年工藝文化節都會前來參與，當今的盛況，就因有他的艱苦奮鬥才有今天。

寧可大師並指出，陳國大曾任國小老師、鎮民代表以至草鞋墩鄉土文教協會、富寮社區發展協會理事長，在公益社團中，全都無給職、只有支出、沒有收入，但他隨時總是露出滿臉微笑與熱情，無怨無悔的默默付出，從不求回報。

陳國大長年以來、將全部心力都用在關心地方的建設、人民的福利、教育文化與精神生活 培養和建立，寧可大師說，這就是陳國大朝思暮想在做的事，常年無休的關心地方、關心鄰里，像這樣公而無私的人，在當今社會好像己是鳳毛麟角了。

寧可大師並指出，陳國大是他的學生，青出於藍勝於藍，有這樣的學生、太難得了，讓身老師的他引以為榮，所以才會有感而發，相信未來仍大有可為，並會讓草屯迎向燦爛未來。陳國大見老師這樣肯定他，他說只有再加油，更努力，才不會辜負肯定他的老師以及所有的鄉親和鎮民們。

(中時 )

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