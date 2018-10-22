周大福攜手婚紗女王 T MARK鑽石首登台

周大福攜手婚紗女王Vera Wang共推VERA WANG LOVE系列珠寶。（柯宗緯翻攝）

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周大福攜手婚紗女王Vera Wang共推VERA WANG LOVE系列珠寶。（柯宗緯翻攝）
周大福VERA WANG LOVE系列，在高雄夢時代店獨家推出。（柯宗緯翻攝）

88年歷史「周大福珠寶」推出全球唯一可追溯歷程的鑽石品牌T MARK，看準台灣婚戒需求，首度登台就攜手婚紗女王Vera Wang推出全新VERA WANG LOVE系列，在高雄夢時代店獨家推出，即起至11月2日更特別舉辦「周大福T MARK美鑽･唯真之旅」VR虛擬實境體驗展覽，歡迎民眾一同探索鑽石歷程。

周大福指出，VERA WANG LOVE系列部分採用T MARK美鑽，透過創新的專利技術賦予每顆美鑽一個可追溯的專屬編碼，主動向顧客披露美鑽由採購至製成鑽飾的生命歷程，讓閃耀鑽石幻化為最真誠承諾。

「婚紗女王」Vera Wang與周大福合作的VERA WANG LOVE系列珠寶，沿用Vera Wang一貫的設計風格，簡約中帶著獨特個性，錯落在珠寶細節中專屬於Vera Wang的簽名式V字母設計元素，展現Vera Wang獨特時尚巧思，承載著愛、希望和幸運的設計理念，打造出永不退流行的完美婚戒。

即日起至11月2日，高雄夢時代百貨1樓周大福珠寶專櫃前舉辦「周大福T MARK美鑽･唯真之旅」展覽，透過「VR虛擬實境體驗」的高科技互動，探索美鑽開採過程，也歡迎親臨專櫃鑒賞T MARK美鑽，利用特製的鑽石鑒賞鏡，將印記放大150倍，觀賞業界最獨一無二的印記。活動期間完成指定任務更可獲得精美禮品。

(中時 )

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