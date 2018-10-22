人生劇展拍攝遇男子輕生 女星站輕生地心驚驚

2018年10月22日 18:05 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

公視人生劇展《賽鴿賽歌》找來影帝吳朋奉與新生代演員李博翔同台飆戲，女主角則由混血女星Sora 林酉芯飾演，該劇詮釋父子間的感情與家庭問題，劇中李博翔對戲林酉芯，讓全劇不只有探討父子、賽鴿，也多了帥哥美女的男女感情在劇中，增添不少青春色彩。

公視人生劇展《賽鴿賽歌》探討親情，更用賽鴿故事包裝，十分新穎。（圖／公視提供）

不料開拍時有一場在深山中的戲，劇組勘景時就發現有人在那燒炭輕生，但不敢告訴演員們，怕影響演員心情，恰好林酉芯拍攝必須站在輕生地附近，拍完林酉芯才得知消息，讓她心驚驚。甚至有工作人員因為宗教不同沒有在開拍前拿香拜拜，拍攝後車子開到一半不能發動，卡在山中讓劇組感到毛毛的。

除了父子親情，男女主角的純愛也是戲劇看點。（圖／公視提供）

《賽鴿賽歌》劇中也實地到了鴿舍拍攝，並上演「綁鴿」大戰，也讓演員們學到不少賽鴿小知識。林酉芯表示，賽鴿有許多行話術語，如當賽鴿被綁架時，對方會透過電話打給鴿主，然後不出聲音，此時鴿主接到都沒出聲的電話時就知道賽鴿被綁架了，然後就會開始喊價，直到喊到對方滿意的價碼，對方才開始出聲。另外，不少鴿場不能讓女性進去，還有母鴿會比公鴿穩定性高的小知識，都讓林酉芯大開眼界。

林酉芯希望未來能挑戰特務角色，並向偶像周迅看齊。（圖／天曌娛樂提供）

首次擔任戲劇女主角的她表示，可以從眾多前輩裡學習是件開心的事，拍戲時常太過於緊張，影帝吳朋奉和她對戲時還曾為了讓她放鬆，開玩笑地拉一下她耳朵，說她招風耳很適合當媳婦。

新生代男星李博翔在劇中飾演缺乏親情又內向的大男孩。（圖／翻攝自李博翔臉書）

而男主角李博翔在劇中飾演唱歌沒感情的內向男孩，戲外卻被林酉芯打槍「超會撩妹」，本來以為李博翔在劇中會有很多內向的表現，但和林酉芯對戲時，卻是內向中帶點主動，讓林酉芯有點訝異。

(中時電子報)