竹縣議員涉教科書將入獄 坦白說故事

2018年10月22日 17:55 中時 莊旻靜

新竹縣議員趙一先以「一個故事」，說明他所涉入的案件。（莊旻靜攝）

新竹縣議員趙一先涉及教科書案，遭最高法院判刑8年、褫奪公權4年，即將在31日執行，趙一先22日上午在新竹縣議會開「暫別感恩與請託」，澄清他任職民意代表9年，從未將公款挪為己用，也認為司法理應抽絲剝繭，且在審理、判決過程中多有瑕疵，不過他仍面對現實，也感謝鄉親支持，期望支持者持續關注他所關心的提案，「讓我在獄中也能收到好消息」。

趙一先在會中以「一個故事」陳述他所涉入的案件，他表示，他簽署聯繫單是同意補助學校經費充實，不過最後仍是縣府等單位決議，他也不認識涉及此案的相關廠商，未與任何一所學校聯繫。

至於所謂貪汙所得的部分，趙一先則說，他在2011年為了籌措帶領與張學良故居有關的鄉民，前往大陸瀋陽的旅費，向涉案的原住民籍「同事」借了10萬元；當年底五峰鄉有不少活動，他再度向同一位議員借10萬，總共借了20萬。

不過在司法系統審理過程中．趙一先說，那位轉汙點證人的「同事」則指涉他一共收受30萬，「但事實並非如此」，甚至在最高法院判決中，僅有2通譯文，一文邀請參與活動，另一通則是說「我到議會」，文中並無明顯指涉對價關係，他在法院審理過程中，也與委託律師說明借取20萬的經費流向，甚至在來回瀋陽過程，因無直航班機，而滯留過夜的旅費、宵夜費用都鉅細靡遺告知。

趙一先說，過去同等類型案件，都經過更審等過程，前後約10多年，但此案從起訴到定讞僅約5年，他以為司法審理是按照刑事訴訟法般抽絲剝繭，未料卻是充滿瑕疵，讓他既失望也冤枉。

趙一先在會中說，他借此說明他所涉入的案件，也感謝妻子、母親、岳母等家人、族人的關心與支持，他因著信仰，不畏即將到來的刑期，但希望能讓子女、後代明白他的遭遇及心境，他也期望大家持續關注如原住民家庭教育中心、五峰鄉預計將興建的建設等，「讓我在獄中也能收到好消息」。

(中時 )