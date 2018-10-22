長榮波音787夢幻客機發表 全新次世代飛航體驗

2018年10月22日 17:50 中時 陳麒全

伊林模特兒以舞蹈演繹的方式，詮釋787夢幻客機的多項特點與飛航體驗，以及長榮航空五星級服務的品牌形象。（陳麒全攝）

伊林模特兒以舞蹈演繹的方式，詮釋787夢幻客機的多項特點與飛航體驗，以及長榮航空五星級服務的品牌形象。（陳麒全攝）

長榮航空董事長林寶水致詞時表示，預計11月初取得飛航許可後，開闢桃園至香港航線，待第2架787客機交機後，12月投入東京、大阪等航點的服務。（陳麒全攝）

長榮航空董事長林寶水致詞時表示，預計11月初取得飛航許可後，開闢桃園至香港航線，待第2架787客機交機後，12月投入東京、大阪等航點的服務。（陳麒全攝）

長榮航空第一架波音787-9新機飛抵國門經過整備後，22日在長榮航太第三修護棚廠舉辦新機發表會，由長榮航空發言人柯金成（左起），長榮航空董事長林寶水、民航局長林國顯以及長榮航空總經理孫嘉明共同啟動發表儀式。（陳麒全攝）

長榮航空第一架波音787-9新機飛抵國門經過整備後，22日在長榮航太第三修護棚廠舉辦新機發表會，由長榮航空發言人柯金成（左起），長榮航空董事長林寶水、民航局長林國顯以及長榮航空總經理孫嘉明共同啟動發表儀式。（陳麒全攝）

長榮航空第一架波音787-9新機飛抵國門經過整備後，22日在長榮航太第三修護棚廠舉辦新機發表會，由長榮航空發言人柯金成（左起），長榮航空董事長林寶水、民航局長林國顯以及長榮航空總經理孫嘉明共同啟動發表儀式。（陳麒全攝）

在環場屏幕升起，呈現787-9新機的那一刻，機身上銀灰色的787字樣，搭配長榮集團企業識別色綠橘相間的飛揚線條，不僅展現獨特亮眼的塗裝設計，更勾勒出787夢幻客機的速度感，成為與會來賓目光追逐的焦點。（陳麒全攝）

在環場屏幕升起，呈現787-9新機的那一刻，機身上銀灰色的787字樣，搭配長榮集團企業識別色綠橘相間的飛揚線條，不僅展現獨特亮眼的塗裝設計，更勾勒出787夢幻客機的速度感，成為與會來賓目光追逐的焦點。（陳麒全攝）

在環場屏幕升起，呈現787-9新機的那一刻，機身上銀灰色的787字樣，搭配長榮集團企業識別色綠橘相間的飛揚線條，不僅展現獨特亮眼的塗裝設計，更勾勒出787夢幻客機的速度感，成為與會來賓目光追逐的焦點。（陳麒全攝）

長榮航空第一架波音787-9新機飛抵國門經過整備後，22日在長榮航太第三修護棚廠舉辦新機發表會，由董事長林寶水親自主持，邀請交通及民航主管機關、旅遊業者、貨運業者、社群粉絲、員工代表共同與會，在將近400位嘉賓的驚呼下，長榮航空首架787夢幻客機正式亮相。

長榮航空此次的新機發表會別出心裁，除了採用世大運等級的聲光設備，以360度環場投影技術，搭配精密的動畫設計，展現787夢幻客機的科技感；並以舞蹈演繹的方式，詮釋787夢幻客機的多項特點與飛航體驗，以及長榮航空五星級服務的品牌形象。

在環場屏幕升起，呈現787-9新機的那一刻，機身上銀灰色的787字樣，搭配長榮集團企業識別色綠橘相間的飛揚線條，不僅展現獨特亮眼的塗裝設計，更勾勒出787夢幻客機的速度感，成為與會來賓目光追逐的焦點。

本次787新機發表，也同步首播長榮航空的787形象廣告，這支廣告以微笑曲線為主軸，透過身體、希望、躍動、溝通、大地、知識、詩意等素材，用肢體動作、人文意象、建築工程、自然景觀展現多種不同的微笑曲線，巧妙連結787夢幻客機飛行時，複合材質機翼自然呈現的弧線，猶如天空中的微笑，也象徵787夢幻客機帶來更舒適的飛航體驗，讓旅客發自內心的微笑。

在平面廣告方面，長榮航空用「陽光、空氣、水」三種元素來詮釋787夢幻客機的各項優點。「陽光」代表787客機採用業界最大面積舷窗，讓客艙中間座位的旅客也能夠輕鬆看見窗外景緻；「空氣」象徵787複合材質的機身能有效降低艙壓，有助於提高血液含氧量及減輕暈機不適；「水」則是詮釋787抗腐蝕的特性，可將客艙濕度較傳統民航機提升3~4倍，讓旅客倍感舒適。

民航局長林國顯透露，長榮波音787客機的5階段認證作業，目前已經進入第4階段，預計10月底可以全部完成。長榮航空董事長林寶水致詞時表示，未來規劃引進4架787-9及20架787-10，今年將會交付2架787-9，明年第二季開始導入787-10，預計在2022年前陸續交機。787機隊的加入，除讓長榮航空的機隊更加年輕化，更重要的是象徵長榮航空持續擴充運能，穩定成長茁壯，同時也藉此宣示服務品質將再往上提升，預計11月初取得飛航許可後，開闢桃園至香港航線，待第2架787客機交機後，12月投入東京、大阪等航點的服務。

(中時 )