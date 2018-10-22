4企業打造「楷模創生館」 花博豐原園區可玩可抽獎

2018年10月22日 17:56 中時 陳淑娥

遊客可使用扭蛋機取出金屬掛飾許願。（陳淑娥攝）

光昱金屬邀請民眾以韻律椅感受四季律動。（陳淑娥攝）

金屬掛飾寫下心願後可掛在展示牆。（陳淑娥攝）

台中花博豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」22日亮相，由4家中部在地企業贊助打造，連結飾品、運動、溫泉及韻律椅等產業，規劃主題系列體驗裝置；台中市長林佳龍表示，花博不僅是台中的盛會，更是台灣國力的展現。

市長林佳龍在4家企業董事長陪同下，包括清新國際廖紫岑、金瑞瑩黃進興、歐都納程鯤、光昱金屬謝文旭等人，共同巡逛展館各區，並將「生生不息」金屬作品掛上展示牆，眾人並為台鐵普悠瑪翻覆意外祈福。

林佳龍指出，花博不僅是台中的盛會，更是台灣國力的展現，把台灣最美好的部分呈現給世界，所體現是台灣創業家的精神，以及花博強調的生態、生產、生活核心內涵。

經發局表示，楷模創生館連結飾品、運動、溫泉、韻律椅等4個產業，以「看、聽、聞、摸、做」五感體驗，規劃4大主題系列體驗裝置。其中，金瑞瑩「我們一起-Cherie我們的約定」，邀請民眾扭蛋取出金屬掛飾後，在背面許下心願並掛上展示牆，收入將全數捐給惠明盲校。

此外，歐都納「群行爬登-台灣與世界山的對話」，則以抽象山陵線佈展攝影集；清新溫泉飯店「白日夢冒險-奇想國度」，讓遊客進入白日夢箱體驗；光昱金屬「瑪謝‧盒子-四季韻律體驗」，運用韻律椅感受四季律動。歡迎民眾入內參觀體驗，還有機會抽中韻律椅、溫泉住宿券等大獎。

(中時 )