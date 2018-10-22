吳澤成：普悠瑪非必要不得隔離「列車自動防護系統」ATP

2018年10月22日 18:18 中時 張理國

為儘速釐清台鐵6432次普悠瑪列車事故原因，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，小組召集人行政院政務委員吳澤成率調查小組今至事故現場現勘並舉行第1次小組會議，吳澤成除要求全面安檢18組普悠瑪列車、彎道減速、非必要不得隔離「列車自動防護系統」ATP，必要時，應採取降速運轉。

針對目前鐵路行車安全部分，吳澤成今天在會後指示，立即全面對現有18組普悠瑪列車進行安檢，確保車輛狀況安全，加強現有鐵道防脫護軌措施，從嚴遵守行車規章，於彎道之處，確實依速限減速，並且，非有必要不得隔離「列車自動防護系統」ATP，必要時，應採取降速運轉。台灣鐵路管理局承諾今晚將完成全面盤點，進行安全檢查，並依示強化相關防護措施。

吳澤成並請交通部鐵道局儘速完成事故現場資料蒐集及勘查，在明日前彙整相關資料，包含工務、機務、電務與平時維修與操作情形、事故發生經過及原因研判等，並進行必要的人員訪談；另請國立台灣大學軌道科技研究中心主任廖慶隆委員進行事故現場及行車紀錄相關監視影像分析。

吳澤成政委表示，現階段調查小組尚需進行資料蒐集、整理與訪談，以建立調查基礎，因此將於24日下午在行政院召開第2次會議，針對資料進行分析與研判，期能儘速釐清事故發生原因，讓民眾安心搭乘火車，政府責無旁貸。

行政院指出，今日調查小組出席委員共13人，包括召集人行政院政務委員吳澤成、執行秘書交通部鐵道局局長胡湘麟、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處處長陳盈蓉、國立台灣大學軌道科技研究中心主任廖慶隆、中興工程顧問社土木水利及軌道運輸研究中心主任鍾志成、國立台灣科技大學機械工程系退休副教授吳翼貽、國立台灣大學土木研究所教授賴勇成、台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良、台灣世曦工程顧問公司前副總工程師楊漢生、中華民國土木技師公會全國聯合會監事/台北市土木技師公會常務理事莊均緯、台北市交通工程技師公會理事長劉信宏、漢德技術監督服務公司資深顧問崔皓翔。

(中時 )