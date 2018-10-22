苗縣助高中職菁英留美圓夢

2018年10月22日 18:06 中時 巫靜婷

「國際教育菁英培育領航計畫」從苗栗縣內各高中職派出共10名外交尖兵到美國「伊利諾數理資優高中IMSA」交流新知，學生學成歸國用英文口頭報告學習成果。（巫靜婷攝）

「國際教育菁英培育領航計畫」從苗栗縣內各高中職派出共10名外交尖兵到美國「伊利諾數理資優高中IMSA」交流新知，學生學成歸國用英文口頭報告學習成果，表現落落大方博得滿堂彩。（巫靜婷攝）

「國際教育菁英培育領航計畫」從苗栗縣內各高中職派出共10名外交尖兵到美國「伊利諾數理資優高中IMSA」交流新知，學生學成歸國用英文口頭報告學習成果。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦「國際教育菁英培育領航計畫」成果豐碩，由縣內各高中職派出共10名外交尖兵到美國排名第1的「伊利諾數理資優高中IMSA」交流新知，體驗西方引導式教學，拓展視野。縣長徐耀昌22日接見從芝加哥培訓返台的學生，聽取學習成果報告，並給予嘉勉。

培育領航課程是 由北伊利諾大學（Northern Illinois University）、伊利諾數理資優高中IMSA（Illinois Mathematics and Science Academy）及斯卡摩高中（Sycamore High School）共同辦理。

交流活動安排3周密集高中課程及1周大學先修課程的學程，內容包含適性化課程、研究導論、學科通述、概論規畫及體驗專業領域等多元學習，依個人性向、興趣及能力選修。

縣內高中職選拔出來的優秀菁英學子，藉由學習旅程中的獨立研究、多元創新等豐富體驗，一圓學子們赴美留學夢想，並孕育全球跨文化移動國際競爭力。

學成返台的10名高中職學生，分別為竹南高中的高韻綺、蘇宣蓉、范舒雲、陳昱霖、黃鐙瑩、苑裡高中的許聿函、薛庭宜、卓蘭實中的謝宏隆、苗栗高中的張淯鈞以及苗栗高商的彭祥瑋，會中用英文搭配投影片向在場人員分享學習成果，落落大方的表現，博得滿堂喝采。

徐耀昌表示，教育成功經驗及人才培育政策已受到美方學校肯定，伊利諾數理資優高中已規畫率領該校學子至高中入校入班觀摩學習。縣府極力推動國際教育，補助菁英學子出國學習，帶動國、高中生培養國際視野與跨文化競爭力，未來成為引領台灣前進的國家棟樑。

(中時 )