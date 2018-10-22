頭份納骨堂貴7000公所考量永續發展

2018年10月22日 18:18 中時 陳慶居 ／苗栗報導 巫靜婷、／苗栗報導

頭份市立納骨堂被市民質疑收取過高管理費，市公所表示，建築工法及建材，依年代不同有所調價，價格可受公評。（巫靜婷攝）

歷時8年花費2億餘元興建的頭份市立納骨堂於17日啟用，市民不必再舟車勞頓將親人骨灰送至其他鄉鎮的納骨塔供奉，然部分市民反映公立納骨塔位最低費用竟高過於鄰近鄉鎮，質疑收取1萬5000元的管理費是否合理？市公所表示，建築工法及建材，依年代不同有所調價，價格可受公評。

頭份市立納骨堂順利啟用，共可容納3萬7356個骨灰箱位，上午縣議會總質詢，議員邱秋琴指出，市民反映公立納骨塔給設籍市民最低每個塔位3萬2000元，其中含1萬5000元管理費，總價比竹南普覺堂2萬5000元1位還貴7000元，市民認為管理費收取過高不合理。

對此民政處長彭基山表示，由於市立納骨堂費用為市公所管轄，費用由市代表會審議通過，基於尊重鄉鎮自治原則，縣府無法干政，但會請市公所在討論研議。

殯葬管理所長戴志村表示，市立納骨堂興建之建築工法與建材皆依年代不同有所調價，竹南普覺堂也已是16年前的建築，所使用的建材與工法費用皆不可相比擬。

頭份納骨堂的箱體採SMC塑鋼材，箱框採鋁合金材質皆為高價用材，且因納骨堂位於山坡地，水土保持費用也含其中，考量永續經營以30年為估算年限基準，所得之合理收費標準，價格可受公評。

戴進一步指出，收費標準有評估鄰近鄉鎮納骨塔之費用，費用雖高於普覺堂，但仍低於造橋納骨塔1位4萬多的費用，收費並非全縣最高。截至目前，塔位已售出3000多位，其中8成為當地市民購買。

(中時 )