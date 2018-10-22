前蘇聯總統戈巴契夫：聯合國應制止美退出中導條約

前蘇聯總統戈巴契夫。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報

今天全球各國與國際媒體都高度關注美國即將退出《中程核導彈條約》(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)，前蘇聯總統戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)認為，現在時間還不算晚，包括聯合國在內的國際組織都應當採取措施，制止美國進行退出條約這種毀滅性的舉動。

據俄羅斯衛星通訊社報導，1987年代表蘇聯與美國總統雷根簽訂此一條約的戈巴契夫認為，美國宣佈計劃退出《中導條約》，給人的感覺好像是因為「美國在做決定方面陷入困境，才走上這條不負責任的道路」。

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戈巴契夫認為，保住《中導條約》這個事情還不算晚，雖然不知道能否成功，但是「火車還沒開走」。美方代表已抵達俄羅斯，兩國應當嘗試制止美國退出條約這一毀滅性的進程。

戈巴契夫表示，在美國可能退出《中導條約》這件事情上，包括聯合國在內的國際組織和機構應當採取措施。「這個問題也擺在聯合國和安理會的面前，這關係著全世界。」

他認為，美國打算退出《中導條約》的想法是不被允許的，條約中關於銷毀核武器的條款獲得通過，在當年是一個偉大的勝利。

他還強調說：「我認為，這一時刻所有機構都應該行動起來」。

德國外交部國務部長尼爾斯．安南(Niels Annen)週日表示，儘管美國總統川普打算退出《中導條約》的意圖「令人失望」，但是德國仍將繼續致力於核裁軍。日本方面則稱，將密切關注美國和俄羅斯在華盛頓退出《中導條約》後的行動。中國的官方媒體則認為，美國退出條約的舉動「是非常危險的一步」。

(中時電子報)

文章來源：戈爾巴喬夫：聯合國應當對美計劃退出《中導條約》做出回應

文章來源：戈爾巴喬夫：美國不可退出《中導條約》

文章來源：德國外交部：儘管美國退出《中導條約》 柏林仍將繼續致力於核裁軍

文章來源：戈爾巴喬夫：保住《中導條約》為時不晚

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