防災專家早就看出「高風險」他5年前就拒搭普悠瑪

2018年10月22日 18:11 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪列車6432次（樹林開往台東），21日下午發生嚴重出軌事故，是近年台鐵最嚴重的事故。災害管理體系與政策災害防救專家馬士元，5年前就曾公開表明拒搭普悠瑪號。他指出，並非不信任車子，相對於正在老化的公共建設，是需要投入更多人力物力來維護，但台鐵維護預算都在下降，加上高速列車特質，讓高速列車風險變高，自己寧願選擇速度比較慢的自強號

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元在《天下雜誌》指出，2013年普悠瑪行駛時，就表明拒搭，除了有一次助理訂錯票，不得已之外，都寧願搭自強號，是需要投入更多人力物力來維護，但台鐵維護預算都在下降，加上高速列車特質，都讓風險變高。

他舉台鐵工務處統計來說，2008到2017年4月，這十年來北、中部道班人數減少2到3成。而道班的工作就是巡檢軌道是否正常，有無變形等。也要定期更換、調整軌道，以確保列車安全。但看看近十年，電務處人數變動不大，但花東、屏東潮州電氣化、台中高架化，養護設備都增加，但人員卻沒有增加。這樣的維護人力，去行駛傾斜式列車的車種其實是有很高的風險。並不是說，普悠瑪一定會翻車，維護不好，連電聯車都可能會翻車。

馬士元指出，只是普悠瑪因為高速，風險相對比較高，所以我拒搭普悠瑪，」他強調，此次事故成因，必須以調查結果為準。但台鐵長期遭遇的困境，是台灣真實面對的公共安全問題。

(中時電子報)