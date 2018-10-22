防災專家早就看出「高風險」他5年前就拒搭普悠瑪

普悠瑪列車翻覆事故，最嚴重第八車廂吊出，車頭撞擊點明顯，車側嚴重磨損，車體變形，坐位脫離。（王英豪攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

普悠瑪列車6432次（樹林開往台東），21日下午發生嚴重出軌事故，是近年台鐵最嚴重的事故。災害管理體系與政策災害防救專家馬士元，5年前就曾公開表明拒搭普悠瑪號。他指出，並非不信任車子，相對於正在老化的公共建設，是需要投入更多人力物力來維護，但台鐵維護預算都在下降，加上高速列車特質，讓高速列車風險變高，自己寧願選擇速度比較慢的自強號

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元在《天下雜誌》指出，2013年普悠瑪行駛時，就表明拒搭，除了有一次助理訂錯票，不得已之外，都寧願搭自強號，是需要投入更多人力物力來維護，但台鐵維護預算都在下降，加上高速列車特質，都讓風險變高。

他舉台鐵工務處統計來說，2008到2017年4月，這十年來北、中部道班人數減少2到3成。而道班的工作就是巡檢軌道是否正常，有無變形等。也要定期更換、調整軌道，以確保列車安全。但看看近十年，電務處人數變動不大，但花東、屏東潮州電氣化、台中高架化，養護設備都增加，但人員卻沒有增加。這樣的維護人力，去行駛傾斜式列車的車種其實是有很高的風險。並不是說，普悠瑪一定會翻車，維護不好，連電聯車都可能會翻車。

馬士元指出，只是普悠瑪因為高速，風險相對比較高，所以我拒搭普悠瑪，」他強調，此次事故成因，必須以調查結果為準。但台鐵長期遭遇的困境，是台灣真實面對的公共安全問題。

(中時電子報)

女到KTV慘遭下藥性侵 惡男死不承… 台南廣告帆布工人墜樓無人知 隔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。